Rihanna iskreno progovorila o majčinskoj ulozi i vezi sa saudijskim milijarderom

Svestrana i planetarno popularna ljepotica s Brbadosa, Rihanna, u najnovijem intervjuu otkrila je kako je njezin san jednoga dana postati majkom

Na nedavno pitanje želi li imati djecu, 31- godišnja Rihanna odgovorila je kako ne vidi ništa sporno u stvaranju planova o osnivanju obitelji, iako razumije zašto neke žene ne žele raspravljati o ideji roditeljstva.

'Brojne žene na spomen osnivanja obitelji zauzimaju obrambeni stav. To je osobno pitanje, to su naša tijela i prije svega naše vrijeme, a sve žene nužno ne sanjaju o majčinskoj ulozi...no to je moj san', izjavljuje pjevačica.