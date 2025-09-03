Richard Gere

Richard Gere od supruge je dobio posebnu čestitku: Na ovo nitko ne može ostati ravnodušan

L.M.B.

03.09.2025 u 22:13

Alejandra i Richard Gere
Alejandra i Richard Gere Izvor: EPA / Autor: FABIO FRUSTACI
Slavni glumac Richard Gere od svoje je lijepe supruge dobio posebno emotivnu čestitku za rođendan, koja je ganula brojne fanove

Richard Gere proslavio je 76. rođendan, a njegova supruga Alejandra obilježila ga je emotivnom porukom na društvenim mrežama kojom je oduševila fanove.

Emotivna čestitka

'Ova je godina donijela promjene i izazove, ali ti si unatoč svemu bio naš oslonac', napisala je Alejandra na Instagramu uz fotografiju u kojoj pozira s Gereom u njihovu vrtu.

'Osjećamo tvoju ljubav u svakom trenutku – kroz podršku koju nam daješ, strpljenje koje pokazuješ, snagu koju nam pružaš i srce koje ulažeš u ovu obitelj. Ti si sve za nas: najbolji muž i najbolji otac, uvijek nesebičan i uvijek spreman pomoći. Čak i u najzaposlenijim danima ti si središte našeg malog svemira. Volimo te više nego što riječi mogu izraziti, danas i uvijek.'

Preselili u Španjolsku

Richard i Alejandra Gere već godinu i pol žive u madridskoj La Moraleji, gdje su se brzo uklopili u španjolski način života. Glumac se, kako je priznao u gostovanju kod Jimmyja Fallona, osjeća sretnije nego ikad: 'Moja supruga je doma, a ako je ona sretna – i ja sam sretan.'

Richard i Alejandra Gere
Richard i Alejandra Gere Izvor: EPA / Autor: JUANJO MARTIN

Ljubavna priča koja traje

Par se upoznao 2013. godine, a njihova je veza rasla postupno, korak po korak. Danas zajedno odgajaju sinove Alexandera i Jamesa te Alejandrinog sina Alberta. Iako rijetko izlažu obiteljske trenutke, Alejandra često ističe koliko je Gere brižan i predan otac: 'Obožava im čitati priče. On je divan tata.'

