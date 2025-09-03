Richard Gere od supruge je dobio posebnu čestitku: Na ovo nitko ne može ostati ravnodušan

Slavni glumac Richard Gere od svoje je lijepe supruge dobio posebno emotivnu čestitku za rođendan, koja je ganula brojne fanove
Richard Gere proslavio je 76. rođendan, a njegova supruga Alejandra obilježila ga je emotivnom porukom na društvenim mrežama kojom je oduševila fanove.
Emotivna čestitka
'Ova je godina donijela promjene i izazove, ali ti si unatoč svemu bio naš oslonac', napisala je Alejandra na Instagramu uz fotografiju u kojoj pozira s Gereom u njihovu vrtu.
'Osjećamo tvoju ljubav u svakom trenutku – kroz podršku koju nam daješ, strpljenje koje pokazuješ, snagu koju nam pružaš i srce koje ulažeš u ovu obitelj. Ti si sve za nas: najbolji muž i najbolji otac, uvijek nesebičan i uvijek spreman pomoći. Čak i u najzaposlenijim danima ti si središte našeg malog svemira. Volimo te više nego što riječi mogu izraziti, danas i uvijek.'
Preselili u Španjolsku
Richard i Alejandra Gere već godinu i pol žive u madridskoj La Moraleji, gdje su se brzo uklopili u španjolski način života. Glumac se, kako je priznao u gostovanju kod Jimmyja Fallona, osjeća sretnije nego ikad: 'Moja supruga je doma, a ako je ona sretna – i ja sam sretan.'
Ljubavna priča koja traje
Par se upoznao 2013. godine, a njihova je veza rasla postupno, korak po korak. Danas zajedno odgajaju sinove Alexandera i Jamesa te Alejandrinog sina Alberta. Iako rijetko izlažu obiteljske trenutke, Alejandra često ističe koliko je Gere brižan i predan otac: 'Obožava im čitati priče. On je divan tata.'