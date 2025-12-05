EVO GDJE SU BILI

05.12.2025

Kolinda i Jakov rijetko se pojavljuju zajedno u javnosti, ali ovaj put su imali poseban razlog

05.12.2025 u 21:33

Kolinda Grabar-Kitarović i Jakov Kitarović
Kolinda Grabar-Kitarović i Jakov Kitarović
Na klizalištu Velesajam održava se 57. izdanje Zlatne piruete, najstarijeg međunarodnog klizačkog natjecanja u ovom dijelu Europe. Na svečanosti otvorenja sudjelovali su bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i njen suprug Jakov Kitarović

Kolinda Grabar-Kitarović je ovoga puta stigla kao podrška suprugu, Jakovu Kitaroviću koji je prošle godine preuzeo dužnost predsjednika Hrvatskog klizačkog saveza. Tada se pisalo da je izabran glasovima klubova koji su mu ukazali povjerenje, ali i zbog obiteljske povezanosti s ovim sportom.

Poznato je da je njihova kći Katarina Kitarović svojedobno je bila državna prvakinja u klizanju i nastupala na Zlatnoj pirueti, no već je godinama nema na klizačkim natjecanjima, kao ni općenito u javnosti. Godine 2019. se preselila u SAD kako bi se školovala ondje.

Tada se špekuliralo da je to ostvarila zahvaljujući majci i njezinom političkom utjecaju u svijetu, kao i brojnim poznanstvima, no oni koji su je poznavali tvrdili su da je ona sve to zaslužila sama, svojim znanjem i sposobnošću.

Jakov Kitarović
  • Jakov Kitarović
  • Kolinda Grabar-Kitarović
  • Kolinda Grabar-Kitarović
Kolinda Grabar-Kitarović i Jakov Kitarović

Te 2019. godine, nakon što je završila međunarodni IB program XV. gimnazije u Zagrebu, Katarina je primljena na čak četiri najbolja američka sveučilišta, sva četiri iz Ivy League. Položila je S.A.T. testove uz rezultate po kojima je svrstana u jedan posto najboljih studenata na svijetu. Na kraju je odabrala Harvard.

Katarina Kitarović
Katarina Kitarović

