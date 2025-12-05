Kolinda i Jakov rijetko se pojavljuju zajedno u javnosti, ali ovaj put su imali poseban razlog

Na klizalištu Velesajam održava se 57. izdanje Zlatne piruete, najstarijeg međunarodnog klizačkog natjecanja u ovom dijelu Europe. Na svečanosti otvorenja sudjelovali su bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i njen suprug Jakov Kitarović

Kolinda Grabar-Kitarović je ovoga puta stigla kao podrška suprugu, Jakovu Kitaroviću koji je prošle godine preuzeo dužnost predsjednika Hrvatskog klizačkog saveza. Tada se pisalo da je izabran glasovima klubova koji su mu ukazali povjerenje, ali i zbog obiteljske povezanosti s ovim sportom.

Povezani s klizanjem Poznato je da je njihova kći Katarina Kitarović svojedobno je bila državna prvakinja u klizanju i nastupala na Zlatnoj pirueti, no već je godinama nema na klizačkim natjecanjima, kao ni općenito u javnosti. Godine 2019. se preselila u SAD kako bi se školovala ondje.

Tada se špekuliralo da je to ostvarila zahvaljujući majci i njezinom političkom utjecaju u svijetu, kao i brojnim poznanstvima, no oni koji su je poznavali tvrdili su da je ona sve to zaslužila sama, svojim znanjem i sposobnošću.

Kolinda Grabar-Kitarović i Jakov Kitarović Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL



