Zabrinutost raste: Zašto kralj Charles želi da mu ovaj Božić bude ‘poseban’

Kralj Charles, koji se već mjesecima bori s karcinomom, navodno priželjkuje 'poseban' Božić, i to iz jednostavnog razloga, jer se tiho priprema za mogućnost da bi mu ovo mogao biti posljednji
Prema pisanju Us Weeklyja, izvor blizak kraljevskoj obitelji tvrdi da je 77-godišnji monarh ovih blagdana posebno emotivan.
'Charles uvijek stavlja dužnost na prvo mjesto, ali on je i obiteljski čovjek koji zna da mu je vrijeme dragocjeno. Želi poseban Božić, za svaki slučaj, ako mu je posljednji', rekao je izvor.
Unatoč zdravstvenim izazovima, kralj planira na Božić održati tradicionalnu jutarnju šetnju do crkve sv. Marije Magdalene, ali i snimiti božićnu poruku koja će biti emitirana poslijepodne. 'Ništa ga u tome ne bi spriječilo', tvrdi izvor, podsjećajući da Charles živi prema učenju svoje majke, kraljice Elizabete II: 'Moraš biti viđen da bi ti vjerovali.'
Drugi izvor, pak, kaže da je u palači prisutna neskrivena zabrinutost: 'Njegovo zdravlje nije najbolje.' Iako je u rujnu poručio da mu 'ide solidno', okolina navodno sve više strahuje, pa se sve odluke donose 'dan po dan'.
Ove bi se godine u Sandringhamu kraljevskoj obitelji trebali pridružiti i roditelji Kate Middleton, Michael i Carole Middleton, kako bi zajedno bili uz kralja Charlesa tijekom ovih blagdana.