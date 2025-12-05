NE TREBA ČUDITI

Zabrinutost raste: Zašto kralj Charles želi da mu ovaj Božić bude 'poseban'

N. Sa

05.12.2025 u 07:40

Kralj Charles III
Kralj Charles III Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen
Bionic
Reading

Kralj Charles, koji se već mjesecima bori s karcinomom, navodno priželjkuje 'poseban' Božić, i to iz jednostavnog razloga, jer se tiho priprema za mogućnost da bi mu ovo mogao biti posljednji

Prema pisanju Us Weeklyja, izvor blizak kraljevskoj obitelji tvrdi da je 77-godišnji monarh ovih blagdana posebno emotivan.

'Charles uvijek stavlja dužnost na prvo mjesto, ali on je i obiteljski čovjek koji zna da mu je vrijeme dragocjeno. Želi poseban Božić, za svaki slučaj, ako mu je posljednji', rekao je izvor.

Novi dom princa Williama i Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: EPA/montaža Neven Bučević

Unatoč zdravstvenim izazovima, kralj planira na Božić održati tradicionalnu jutarnju šetnju do crkve sv. Marije Magdalene, ali i snimiti božićnu poruku koja će biti emitirana poslijepodne. 'Ništa ga u tome ne bi spriječilo', tvrdi izvor, podsjećajući da Charles živi prema učenju svoje majke, kraljice Elizabete II: 'Moraš biti viđen da bi ti vjerovali.'

Kralj Charles III Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL

Drugi izvor, pak, kaže da je u palači prisutna neskrivena zabrinutost: 'Njegovo zdravlje nije najbolje.' Iako je u rujnu poručio da mu 'ide solidno', okolina navodno sve više strahuje, pa se sve odluke donose 'dan po dan'.

Ove bi se godine u Sandringhamu kraljevskoj obitelji trebali pridružiti i roditelji Kate Middleton, Michael i Carole Middleton, kako bi zajedno bili uz kralja Charlesa tijekom ovih blagdana.

tportal
