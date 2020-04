View this post on Instagram

Kad nakon pet godina na Bernaysu, poseban dan obrane mog diplomskog rada, postane još posebniji time što sam prva odradila online obranu diplomskog @bernays_uc (i sve je išlo kao "po špagi") 💪🏼🥳 Pet godina i desetci izvrsnih predavača od kojih imaš uvijek nešto novo za naučiti, od preddiplomskog pa preko diplomskog studija, više nego pristupačnih profesora, koji su uvijek pri ruci, odličnih kolega Bernaysovaca i trenutaka za pamćenje te nezaboravnih mentora, glavnog urednika Večernjeg lista i predavača Dražena Klarića i mentorice dr. sc. Romane Lekić s kojima sam prošla kroz ovu predivnu priču... ali priča ne završava ovdje... stay tuned za Renatu s druge strane predavaonice! 🤓✌🏼 #diplomauvrijemekorone #Bernays #ultraFITakademskigradaninjebitiHIT