Renata Končić Minea: 'Krhki smo i skršilo nas je'

Krhki smo i skršilo nas je... Korona, pa potresi u Zagrebu i okolici, čini mi se da nikad kraja nedaćama.😪 Ali ljudi su ti koji mi vraćaju vjeru da će sve biti u redu, da ćemo biti dobro. I da će se opet oriti glazba, ne samo s balkona.🙏 Gledajući jučer sve heroje koji su u najkraćem mogućem roku osigurali pomoć potrebitima, raščišćavali ruševine, prenosili tek rođene bebice - znam da će biti dobro. Jer ljudi će pomoći! ❤️❤️❤️ (Fotografija: Hrvatski glazbeni zavod)