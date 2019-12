Renata Končić Minea otkrila kako čuva liniju: 'Moram paziti jer obožavam slatko'

Pjevačica i voditeljica In magazina Nove TV godinama uspješno pomiruje svoje dvije velike ljubavi - glazbenu i televizijsku karijeru. Renata Končić Minea kad ima vremena odmara se uz televiziju koja je, kaže, medij uz koji se najradije opušta ili ide u kino, a grickalicama koje se neizbježno idu uz daljinski i mali ekran, uspješno odolijeva

A post shared by Renata Končić Minea (@minea.official) on Dec 1, 2019 at 5:13am PST

View this post on Instagram

'Politiku pratim onoliko koliko moram! Definitivno me ne interesira i u većini slučajeva me zamara.. no, zato sport pratim svakako. Volim pogledati neku dobru nogometnu utakmicu, Formulu ili pak gimnastiku. Predsjednički izbori su aktualna tema i pratim ih čisto da sam informirana. Imam svoj stav o tome, iako se ne slažem s puno toga. No politika je, bez obzira na sve, u drugom planu u mom životu', kaže pjevačica.