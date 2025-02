Razgovarali smo s favoritom ovogodišnje Dore: 'Eurovizija je oduvijek bila moj san'

Čini se da je ove godine konkurencija na Dori veća no ikad, a mladi glazbenik Marko Bošnjak predstavit će nam se sa svojom novom pjesmom 'Poison Cake'. Već pri prvom slušanju, jasno je da pjesma nosi nešto posebno, a prepoznali su to i slušatelji koji su uvjereni da je baš ovo pjesma najbolji izbor za predstavljanje Hrvatske na Euroviziji.

PJESMA OD THE WHO

Ovaj put ste se odlučili na tekst na engleskom jeziku. Zašto? Kako je došlo do te odluke?

U pjesmi se spominje osveta koju krije ta fatalna torta... O čemu je tu zapravo riječ – stvarno se nekome svetite ili?

Ne bih rekao da je osveta glavna poanta, više karma. Pjesma priča o situaciji kad netko igra prljavo i misli da može proći bez posljedica, ali na kraju mu se sve vrati. Nema tu doslovne osvete, više onaj osjećaj da je pravda došla sama od sebe. A svi znamo da je to najslađa pobjeda.

Možete li nam predstaviti tim s kojim ste surađivali na pjesmi? Kako je došlo do suradnje?

Na pjesmi sam radio s vrhunskim internacionalnim timom ljudi koji stvarno razumiju modernu pop produkciju. Sve se dogodilo spontano, kroz razne razgovore i poveznice, i čim sam čuo prve ideje, znao sam da je to to. Svi su uložili puno truda i ljubavi u ovaj projekt i baš se osjeti da smo išli do kraja s vizijom.

U intervjuu u lipnju rekli ste da radite na osobnom rastu. Kako je to povezano s projektom Poison Cake?

Mislim da je sve što radim povezano s osobnim rastom. Poison Cake je pjesma koja dolazi iz neke moje prošle verzije, ali se izvodi iz ove sadašnje, snažnije i sigurnije. Kroz godine sam naučio da ne moram svima objašnjavati tko sam i zašto nešto radim. Ovo je pjesma koja to govori sama za sebe.