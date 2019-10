Ranteš srebrni na Europskom BMX prvenstvu

Najbolji hrvatski BMXer uoči posljednje etape kvalifikacija za Tokio 2020 odličan drugi na Europskom prvenstvu

Na prvom Europskom prvenstvu u BMXu, održanom u Švicarskoj, najbolji hrvatski vozač BMX-a Marin Ranteš osvojio je srebrnu medalju. Ranteš je odlično odvozio obje kvalifikacijske vožnje te se kvalificirao u finale kao šesti. Finale je bilo ispred njega, a u finalu je morao pokazati puno više trikova.

'Finalna vožnja mi je bila kompletna u glavi, znao sam ju napamet. Bio sam potpuno opušten i siguran u sebe da mogu odvoziti sve kako sam zamislio. Od prvog do zadnjeg zamišljenog trika odvozio sam savršeno što me dovelo do drugog mjesta. Napravio sam 720 tailwhip, backflip barspin to tailwhip, triple barspin, 540, flair tailwhip, frontflip... Iznimno sam ponosan što sam odvozio bez greške i što sam se predstavljajući Hrvatsku na prvom održanom prvenstvu popeo na pobjedničko postolje.' izjavio je Ranteš po primitku medalje.