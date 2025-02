Pobjednik prve sezone The Voice Kids Hrvatska je Marino Vrgoč!

Večer je završila pobjedničkim nastupom i gromoglasnim pljeskom. Osmero talentiranih mladih pjevača večeras se borilo za titulu pobjednika prve sezone The Voice Kids Hrvatska, a slavio je Marino Vrgoč.

On je bio u timu Davora Gopca, a u finalu je izveo dvije pjesme: Ako me ostaviš Miše Kovača i The Great Pretender grupe The Platters.

Voditelji Ivan i Iva otvorili su večer uz poruku da su pravi pobjednici već poznati - djeca i glazba, piše HRT.