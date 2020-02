Prvi film o noćnom provodu u Beogradu

Ne propustite pogledati kako to izgleda kada neiskvareni ljudi dođu u 'pokvareni grad'

Beograd već dugi niz godina nosi epitet 'party' destinacije Balkana. Provod u 'gradu grijeha', kako ga mnogi nazivaju, zagarantiran je te se o odličnom noćnom provodu u Beogradu priča danima nakon. Debitantski film '4 ruže', redatelja Vasilija Nikitovića, upravo donosi priču o noćnom provodu u Beogradu. A kako to izgleda kada neiskvareni ljudi dođu u 'pokvareni grad', možete pogledati pretpremijerno u Kaptol Boutique Cinema u utorak, 25. veljače. Ulaznice za ekskluzivnu pretpremijernu projekciju možete kupit na blagajni kina, putem iCineStar aplikacije te online na stranici .

Velika glumačka imena u filmu '4 ruže' donose nam priču jednog običnog čovjeka kojeg su privukla svjetla velegrada sa svim svojim čarima i porocima, kroz koju otkrivamo dileme i ideje s kojima se svatko od nas susretne prije ili kasnije. Šule u Beograd dolazi iz provincije i već prvog dana uz posao osiguranja u lokalnom klubu, dobiva nadimak Tarzan. U želji da bude dio gradske ekipe, on postaje “momak za sve”. Ispunjava svaki zahtjev nadređenih, a ne odbija ni poslove s one strane zakona. Čitav njegov život vrti se oko lokala u kojem će upoznati galeriju autentičnih gradskih likova. Kada na beogradske ulice padne noć, klub '4 ruže' otvorit će svoja vrata. Svaka noć u klubu pamtit će se po nečemu. Međutim, baš ova noć, u kojoj Tarzan iznenada nestaje, za sobom će povući niz događaja koji će do jutra svima njima promijeniti živote.