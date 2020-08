Proširili su biznis: Ovo su zvijezde koje su se bacile u proizvodnju vina i pjenušaca

Osim u modi, parfemima i kozmetici, brojne poznate ličnosti odlučile su ostaviti trag i kroz butelje vina koje se danas ispijaju u najluksuznijim noćnim klubovima, restoranima i barovima. Svoje su vino osmislili među prvima bivši supružnici Brad Pitt i Angelina Jolie, a njihovim primjerom mnogi su se poveli

Vinarstvo i vinogradarstvo jedna su od najsloženijih grana poljoprivrede, no to nije spriječilo brojne slavne glumce, glazbenike i sportaše da se okušaju i u tom biznisu. Poželjeli su napraviti svoju aromu bijelog, rose ili crnog vina, a neki su otišli toliko daleko da se bave proizvodnjom pjenušaca.

Prije šest godina glazbeni producent Jay-Z poželio se okušati u ovom biznisu pa je sklopio ugovor s poznatom francuskom obitelji Cattier koja se bavi vinarstvom. U njihovoj je obitelj ovaj posao očuvan već 250 godina, a njihov pjenušac Armand de Brignac Gold danas potpisuje upravo Jay-Z. Promociju svog luksuznog pića, koje dolazi u elegantnoj zlatnoj boci, reper i producent održao je 2014. u svom noćnom klubu u New Yorku.

‘Dugo godina jednostavno uživam u vinu, no u posljednje vrijeme u meni se javila želja da saznam kako se proizvodi. Tada me to jako zainteresiralo i evo, rezultat vidite i sami’, rekla je simpatična plavuša.