Cameron Diaz nakon godina šutnje progovorila zašto je zapravo otišla iz glume

Kada je prije dvije godine najavila odlazak u mirovinu, mnogi su ostali zaprepašteni. Cameron Diaz povukla se iz svijeta glume sa samo 45 godina. Mnogima je bila omiljeno lice s malih ekrana, a sada je napokon objasnila zašto je napravila neočekivani životni zaokret

'Mir i zadovoljstvo. To je ono čemu sam težila i što sam napokon dobila. Svoj sam život vratila pod kontrolu i brinem o sebi', započela je 47-godišnja bivša glumica .

Objasnila je da se osjeća zadovoljno, spokojno i kako smatra da je donijela najbolju odluku u životu.

'Znam da me mnogo ljudi neće i možda me nisu razumjeli kada sam odlazila u mirovinu i svom tom glamuru rekla zbogom. Međutim, na glumcima u Hollywoodu velik je pritisak. Zapravo svoj život dajete u ruke drugome i taj netko potpuno vlada njime. Mnogo je toga zbog čega ste ograničeni kada ste poznata osoba. U jednom trenutku osjećala sam da je sve to za mene previše i imala potrebu vratiti se na pravi put', objasnila je Diaz.