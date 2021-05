Privode je kraju: Hvaljena serija 'To smo mi' završava sa šestom sezonom

Nagrađivana NBC-jeva obiteljska drama tvorca Dana Fogelmana sa šestom sezonom stiže do svoga kraja. Kako doznaje The Hollywood Reporter, televizijska mreža će u petak morati objaviti da serija 'To smo mi' uskoro završava tijekom nadolazeće sezone emitiranja

Iako su vijest predstavnici NBC-a i studija 20th Television ranije ovog tjedna odbili komentirati, NBC bi u petak trebao otkriti svoj jesenski raspored za sezonu 2021.-22., a tom će prilikom svoju viziju budućnosti mreže predstaviti nove izvršiteljice Frances Berwick i Susan Rovner. Vijest da serija 'To smo mi' završava sa šestom epizodom za pažljivije pratitelje televizijskih prilika nije veliko iznenađenje. Kad je NBC u svibnju 2019. godine objavio da su naručene još tri dodatne sezone, izvori su THR-u otkrili da će šesta sezona vjerojatno biti i posljednja za zvijezde Mandy Moore, Mila Ventimiglia i Sterlinga K. Browna.

Iako je i sam Fogelman dao naslutiti da će kraj doći sa šestom sezonom, nada da bi megahit serija mogla potrajati duže od toga nije umirala, no čini se da je ipak svemu došao kraj. Na kraju treće sezone Folgeman je rekao da je njegova serija u 'središnjoj točki', a godinama je i govorio da struktura serije ne može izdržati tako dug niz koji bi se usporedio s NBC-evim veteranskim proceduralnim dramama.