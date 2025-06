Serija o JFK Jr.-u i Carolyn Bessette izazvala buru: Zašto obitelj Kennedy ne može zaštititi svoje ime?

'U posljednje vrijeme moj news feed prepun je fotografija mog ujaka Johna F. Kennedyja Jr.-a, velikog čovjeka,' rekao je Schlossberg. 'Za one koji se pitaju je li njegova obitelj ikad bila konzultirana ili ima išta s novim serijama koje se snimaju o njemu, odgovor je ne. I zapravo ne možemo ništa učiniti.'

Schlossberg je objasnio da pravo na privatnost, uključujući mogućnost kontrole nad vlastitim imenom, slikom i likom, nakon smrti u državi New York ne postoji. 'Za to vrijeme, on se smatra javnom osobom, tako da ne možemo puno učiniti,' dodao je.