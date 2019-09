Princ Harry progovorio o seriji koju s Oprah Winfrey priprema za Apple TV+

U intervjuu koji je dao novinaru Bryonyju Gordonu, princ Harry progovorio je i o seriji koji će se iduće godine emitirati na Apple TV+, a koji je napravio u suradnji sa slavnom Oprah Winfrey

Upravo zbog toga on je posebno osjetljiv na tu tematiku, stoga želi pomoći ljudima koji prolaze sve što je i on prolazio. I ovoga puta dao je intervju Bryonyju Gordonu , novinaru kojem je prije dvije godine prvom i otkrio sve o svojim psihičkim problemima i rekao mu:

U javnost su dospjeli i novi detalji o seriji koja će iduće godine biti emitiran na Apple TV+, a zahvaljujući kojima će, nada se i sam princ Harry, pomoći svima koji se bore sa psihičkim problemima. Ta tematika nije nepoznanica vojvodi od Sussexa budući da je on i sam prolazio traumu i imao psihičke probleme nakon što je prije 22 godine poginula njegova majka, princeza Diana .

'Kada smo razgovarali prije dvije godine, sve što se dogodilo nakon toga natjeralo me da shvatim koliko mogu promijeniti stvari svojom pričom, kao i što druge priče mogu imati utjecaj na druge, na one koji pate u tišini. Ukoliko se gledatelji mogu povezati i proći s nama svu tu bol, koju mnogi i sami prolaze, u konačnici bi to moglo spasiti živote, jer će fokus biti na prevenciji i pozitivnim ishodima.'