Prijave još traju: Novosti u showu 'The Voice Hrvatska'

Glazbeni show koji je iznjedrio mlada kvalitetna pjevačka imena na kraju godine će se ponovo prikazivati na HTV-u. Kandidate koji se prijave za zo zahtjevno pjevačko natjecanje, očekuju neke novosti u odnosu na prethodne sezone

Krajem svibnja počele su prijave za kandidate treće sezone popularnog HRT-ova glazbenog showa 'The Voice Hrvatska', a prijave za novu sezonu bit će otvorene 30 dana, do 23. lipnja 2019. Gledatelji će natjecanje pratiti kroz 12 emisija – od 7. prosinca 2019. do 22. veljače 2020. godine. Nakon pet emisija audicija, slijede tri emisije nokauta, potom jedno izdanje dvoboja, a kulminacija sezone su posljednje tri emisije uživo.

Treća sezona donosi i neke novine. Novost je što će na audicijama u samom studiju biti i članovi obitelji prijavljenih kandidata. U prvoj i drugoj sezoni, podsjetimo, obitelj i prijatelji kandidata njegov audicijski nastup pratili su u posebnoj prostoriji, iza pozornice, a sada će biti u studiju, piše Večernji list. Natjecatelji će tako vidjeti reakcije svojih navijača n i zajedno će proživljavati najnapetije trenutke. Novost je i da mentori neće upoznati kandidata koji ih svojim glasom nije privukao da se okrenu sa mentorske stolice. Kandidat će samo napustiti pozornicu.