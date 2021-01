Prijatelji tvrde - Meghan Markle je bijesna zbog izlaska knjige njezine polusestre Samanthe koja će otkriti mnoge javnosti nepoznate detalje

Kako tvrde izvori bliski supruzi princa Harryja, Meghan Markle 's grčem u želucu' čeka izlazak bombastičnih memoara koje izdaje njezina polusestra Samantha Markle i koji će otkriti mnoge javnosti nepoznate detalje iz života vojvotkinje od Sussexa

Idućeg mjeseca na police američkih knjižara stiže knjiga 'The Diary of Princess Pushy's Sister Part 1', čiji je autor 56-godišnja Samantha Markle , javnosti poznatija kao starija polusestra Meghan Markle . Kako su otkrili iz Barnes & Noblea, knjiga, koja izlazi 1. veljače, otkrit će na čak 330 stranice još neotkrivene tajne obitelji Markle.

Bombastično najavljivani stvorili su i nelagodu kod same Meghan Markle koja, kako tvrdi izvor blizak njoj, 's grčem u želucu' čeka izlazak iste. Meghan je navodno itekako uzrujana, što je i opravdano, no, s druge strane nema namjeru u javnosti pokazati ničime da je to sve smeta.

Kako stoji u najavi knjige, ona bi trebala otkriti da 'stvari nisu uvijek onakvima kakvima se čine, posebice u svijetu gdje nas društvo definira tko smo, kako živimo i kako gledamo jedni na druge'. Uz to, kažu, sama autorica Samantha Markle našla se 'uhvaćena u medijskom kaosu nakon što je otkrila skrivene tajne o svojoj obitelji'.