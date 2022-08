'Prevaranti' - film koji će neopisivo zabaviti ljubitelje priča o varalicama

Obiteljske, romantične i poslovne veze nikad nisu bile toliko neodvojive kao u ovoj akcijskoj poslastici dostupnoj na Pickbox NOW servisu

Dobra mješavina kriminala, obiteljske i romantične drame te trilera uvijek na privuče pažnju. Ne možete se zasititi true crime sadržaja i želite fikciju koja liči na true crime priču? Intrigantni filmovi o ljudima s moralno upitnim namjerama vaši su go to odabir? Treba vam dobar 90s throwback?

Dosta je jedan prevarant u obitelji, ali što kad se nađe njih troje? Lily Dillon je iskusna prevarantica i radi za opasnog kladioničara Boba. Posao ju odvede u Los Angeles gdje potraži sina Roya kojeg nije vidjela već osam godina. Tada upozna i njegovu stariju djevojku Myru. Svi se bave istim zanimanjem, ali dok su žene u Royevom životu veteranke u svojem poslu, on je tek sitni i često neuspješan prevarant. Njihovo zbližavanje rezultirat će novim nevoljama koje su pune tenzija i akcije.

Onda bi Prevaranti (The Grifters) mogli biti baš za vas. Film je snimljen 1990. godine, ali je još uvijek uzbudljiv i zanimljiv kao kad je premijerno prikazan u mnogim kinima – a danas je dostupan na Pickbox NOW streaming servisu!

Film s četiri nominacije za Oscara

Za Prevarante zaslužan je redatelj Stephen Frears, glavnu glumačku postavu čine poznati hollywoodski glumci John Cusack (kao Roy), Anjelica Huston (Lily) i Annette Bening (Myra), a ekraniziran je prema istoimenom romanu Jima Thompsona iz 1963. godine. Film je prepoznala i kritika – osvojio je ukupno 10 nagrada (20/20 Awards, Boston Society of Film Critics Awards, National Society of Film Critics Awards i dr.) uz 21 nominaciju (to uključuje četiri nominacije za Oscara: Najbolja glumica u glavnoj ulozi, Najbolja glumica u sporednoj ulozi, Najbolji redatelj i Najbolji scenarij temeljen na različitom mediju; tu je i jedna nominacija za BAFTA nagradu i Golden Globes).

Ova priča i nagrade čine vam se primamljivim? Već danas na Pickbox NOW streaming servisu možete pronaći Prevarante koji će vas zabaviti na 1 sat i 50 minuta!