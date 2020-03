Preminuo je Kenny Rogers, ikona country glazbe

Ikona country glazbe Kenny Rogers, višestruki dobitnik nagrade Grammy, preminuo je u 82. godini. Rođen kao Kenneth Ray Rogers 21. kolovoza 1938. bio je ne samo pjevač nego i autor pjesama, glumac, producent i poduzetnik.

Njegov je proboj uslijedio 1966. kada je dobio ponudu da se pridruži folkl grupi New Christy Minstrels. Bend se onda preimenovao u First Edition i postigao popularnost psihodeličnim hitom 'Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In)'.

Nakon što se grupa raspala 1974. godine, Rogers je započeo solo karijeru, a njegov prvi veliki hit bila je country balada 'Lucille', 1977. godine, koja je osvojila top liste i donijela Rogersu prvi Grammy.