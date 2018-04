Preminula legenda koja stoji iza serija Zakon u Los Angelesu i Njujorški plavci

Američki televizijski producent i scenarist Steven Bochco, tvorac niza kultnih američkih serija umro je u dobi od 75. godina, objavila je njegova obitelj

Odrastao je na Manhattanu, a nakon studija na Sveučilištu New York i Institutu za tehnologiju Carnegie počeo je raditi za Universal Pictures kao pisac i urednik na detektivskim serijama Ironside i Columbo.

U svojim memoarima "Truth is a Total Defense: My Fifty Years of Television" (Istina je potpuna obrana: Mojih 50 godina na televiziji) govori o bogatoj karijeri koju je počeo s 22 godine kao pisac popularne drame NBC-ja The Name of the Game sve do serije Murder in the First.

Za redatelja serije Buffy, ubojica vampira, Jossa Whedona, Bochco je bio "kompleksan, nepredvidiv čovjek i nepogrešivo humana osoba".

"Izmijenio je televizijski program, ne samo jedanput. Bio je legenda", napisao je.