Prelijepa Australka otkrila svoju neobičnu novogodišnju tradiciju

Elle Macpherson, slavni australski top model koja i u svojim 50-ima osvaja zadivljujućom ljepotom i fantastičnom figurom, svake godine ima svoj poseban novogodišnji ritual

Dugonoga brineta koja je zbog svojih savršenih proporcija nosila nadimak 'The Body' ('Tijelo') kaže kako se u njezinom domu poštuje pomalo neobična tradicija.

Zgodna 54-godišnjakinja koja ima dvoje djece, sinove Arpada (20) i Aureliusa (15), u svojoj je kolumni za web site Get The Gloss otkrila kako izgleda doček Nove godine u njezinoj obitelji.

'Svake godine Novu godinu slavim u krugu najmilijih osoba koje želim u svojem životu i u godini koji slijedi. To su moja djeca, prijatelji, obitelj, osobe koje volim i koje su mi bliske. Svake godine odjenem se u bijelo, to je je sad već postala prava tradicija. Nekad smo Novu godinu znali dočekivati i na Bahamima gdje se održava lokalna procesija s bubnjevima, kostimima... To je poseban doživljaj. Ponekad se i ja rasplešem, mada mi se djeca smiju i kažu kako bi bilo bolje da samo gledam kako drugi plešu', smije se lijepa Elle koja je godinama veganka.