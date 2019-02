Prava ljubav: Nakon samo sedam mjeseci veze zaručila se Jennifer Lawrence

Iako su u vezi tek od lipnja prošle godine, i Cooke Maroney i Jennifer Lawrene očito su svjesni da su jedno u drugome pronašli savršenog partnera, stoga, očito, nisu dugo željeli čekati s novim korakom u vezi

Iako su u vezi tek od lipnja prošle godine, kad ju je s 33-godišnjim umjetnikom upoznala prijateljica Laura Simpson, oboje su očito shvatili da je ljubav ona prava i da ne trebaju puno razmišljati o tome. Da je par zaručen do sada su znali tek njihovi bliski prijatelji i obitelji, no sada je glasnogovornik Jennifer Lawrence to potvrdio za magazin People.