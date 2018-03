Oskarovka progovorila o prekidu s redateljem: 'Još uvijek ga volim'

Holivudska zvijezda Jennifer Lawrence odlučila je otvoreno progovorito u raskidu s redateljem Darrenom Aronofskym s kojim je dvije godine bila u vezi

Nakon što su pojedini svjetski tabloidi pisali o zarukama para, u studenom prošle godine sve je iznenadila vijest da su svojoj vezi odlučili reći zbogom. Poput redatelja Jennifer Lawrence nije željela komentirati prekid, no sada je o njemu ipak odlučila progovoriti.

'Uletio mi je, izabrao me (za ulogu 'Majke') i onda ostavio. Sve je to trajalo oko sat vremena, a ja sam tada pomislila: 'baš je seksi'', priznaje Jennifer otkrivši kako je slavnog redatelja pokušavala osvojiti mjesecima prije početka veza.

'On je igrao igru teško osvojivog muškarca otprilike devet mjeseci, možda čak i dulje i to me ubijalo'.

Iako su mnogi mislili da je njihova romansa trajala kraće, glumica je otkrila da su u ljubavnoj vezi zapravo bili dvije godine. 'Ako sve zbrojimo u vezi smo bili dvije godine. Još uvijek ga puno volim', dodaje Jennifer.