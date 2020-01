Poznati sve češće postaju poduzetnici: Višak slobodnog vremena odlučili su unovčiti

Nerijetka je pojava to da glumci, pjevači i sportaši pokrenu modnu liniju te postanu zaštitno lice određenog brenda ili se odluče za privatni biznis koji će im donijeti veću zaradu. Kod nas je najnoviji primjer za to bivša supruga proslavljenog tenisača Gorana Ivaniševića, Tatjana Dragović, koja se odlučila za otvaranje ekskluzivne niche parfumerije. No prije nje mnogi su poznati pokrenuli neki posao i uspješno plivaju u poduzetničkim vodama

Nekadašnja manekenka i bivša supruga tenisača Gorana Ivaniševića, Tatjana Dragović, uskoro u centru Zagreba otvara ekskluzivnu parfumeriju u kojoj će se naći tzv. niche parfemi, a osim njih nudit će najluksuzniju kozmetiku, poput Chanela i Biologique Recherchea.

Već godinu dana u svijetu poduzetništva uspješno se snašla Maja Šuput. Nakon gotovo 20 godina pjevačke karijere pokrenula je brend Majushka koji je izazvao histeriju među njezinim obožavateljima. Mikrofon s njezinim potpisom u ružičastoj nijansi rasprodan je u samo desetak dana, a svi oni koji su ulovili svoj primjerak za njega su morali izdvojiti 365 kuna. U kolekciji svojih proizvoda, osim mikrofona, ima šilterice, natikače, slušalice i majice s napisom. 'U firmi sam ja kreativa. Osmišljavam to s kojim proizvodom želim ići, kako kutija mora izgledati, znači dajem smjernice. Imamo kuću koja se bavi dizajnerskim rješenjima i onda oni moje ideje pretoče u vizual koji odobrim te nakon toga sve ide u izradu. Imamo jako puno zaposlenih - logistiku, operativu, vozača i djevojke koje rade u on the road kućici Majushka, koja putuje sa mnom gdje god da pjevam. To je ogromna gastro kuća koju sam koncipirala kao sweet and bubbles, u kojoj imamo slatkiše, ali i alkohol svih vrsta, dok je naglasak na pjenušcima, i u njoj se može kupiti moj accessoire. Poanta je ta da na koncertu publika može kupiti šiltericu, majicu, ali usput i popiti i pojesti. Na taj gastronomski dio tek sam ponosna jer mi je Ledo napravio sladoled Majalicious, koji se stalno prodaje u mojoj kućici, a Robert Hromalić, šef iz Le Kolača, samo za mene svaki dan radi kolač Majushka, koji se prodaje samo u mojoj kućici. Kolač je fin do te mjere da su ljudi dolazili s vrećicama, kupovali ih i nosili doma. Tako smo i u tom segmentu apsolutno razvalili. Moja ideja i želja je bila da nas ona prati na svim nastupima, a dogodilo se to da su nas, čim je u medijima objavljeno da imam kućicu, počeli zvati festivali koji žele da, kad ja ne pjevam, kućica bude na nekom od njih. Tako je sad dva tjedna bila na Film & Food Festivalu na Zrinjevcu. Poanta je, znači, da ona radi i kad ja ne pjevam', ispričala je Maja ranije za tportal.

U poduzetničkim vodama je i Lana Jurčević, vlasnica dvije tvrtke, od kojih je jedna kozmetički brend koji se prodaje u devet europskih zemalja preko web trgovine te u 110 trgovina u Hrvatskoj. Među njezinim proizvodima koji su oduševili žene u Hrvatskoj i regiji su brončani maslac za kožu, krema za sunčanje, šećerni piling, hidratantna sjajna vodica i mlijeko za tijelo. 'Nisam isticala svoje poslovne odluke i poteze jer mi je to pod normalno. Povukla sam gen mame i tate koji su cijeli život snalažljivi i uvijek su nešto stvarali, imali uspone i padove, ali uvijek se dizali. Rano sam imala potrebu osamostaliti se, imati nešto svoje, ne ovisiti ni o kome, pratiti svoje snove i biti uporna u svemu, no jako se dobro sjećam prošlog ljeta. Sjećam se da je 'Ludo ljeto' već debelo postalo jedna od najemitiranijih pjesama, da sam u kombiju s bendom bila svaki treći dan, da smo nastupali kao ludi i da je to ljeto bila moja prekretnica u toliko stvari', ispričala je Lana ranije za Jutarnji list.

Svoju kreativnost u vlastiti brend pretočila je i bivša miss Hrvatske Ivana Ergić. Ova Vodičanka već godinama izrađuje personalizirane lampe, odličan dodatak svakom domu. Budući da je riječ o unikatu, svaka lampa ima svoju cijenu, a najčešće se kreću od 350 do 750 kuna, ovisno o veličini i materijalu. 'Zahvaljujući kreativnosti uvijek imam nešto baš kakvo volim i želim. Izrađujem okvire za slike, albume, ogrlice sa slikama, majice s printom, jastučiće s fotografijama, tako da voljene osobe uvijek spavaju uz vas, privjeske… Kako su ove godine jako popularne zakovice, naručila sam ih s interneta i pokačila po svemu, od torba, hlača i starki do kapa i marama. Ove stvari me smiruju i zaista uživam u njima. Tako je na red došla i lampa', ispričala je za tportal. Njezine lampe rađene su od specijaliziranih folija za izradu sjenila, a ukrašene su lajsnama, cirkonima ili kristalićima.

Dizajnom se bavi i Indira Levak te je svoju strast prema dizajniranju otkrila sasvim slučajno, dok je uređivala dom prema svojoj viziji. Energična pjevačica iza sebe ima kolekciju namještaja, a svi proizvodi su izvorno hrvatski. 'Kada ste organizirani i znate rasporediti obveze, onda ništa ne trpi. Imam vremena za sve i ništa mi nije teško. Radoholičarka sam i drugačije ne mogu, moram stalno biti u pokretu i produktivna. Dok putujemo, uvijek nešto crtam, osmišljavam, a onda Miro kaže je li to izvedivo ili nije i kako to treba prilagoditi za našu proizvodnju', ispričala nam je Indira nedavno, kad je svoj namještaj predstavila na sajmu interijera InDizajn.

Ella Dvornik iskoristila je svoje ime i utjecaj na društvenim mrežama tako da svojedobno izbaci svoju kolekciju kišobrana. Naravno, u suradnji s poznatim brendom, proizvođačima istih. Dizajnirani modni dodaci s njezinim potpisom ukrašeni su naslovima i stihovima hitova Dine Dvornika i dolaze u tri kolekcije, a to su PuzzlElla, RosElla, Under my umbrElla i SpinElla. Romantična i zabavna kolekcija koštala je od 250 do 450 kuna.

Moda i svijet glume oduvijek su bili bliski, a njihova je poveznica i Katarina Baban. Glumica koju gledatelji trenutno mogu pratiti u seriji Nove TV 'Drugo ime ljubavi' pokrenula je modni brend Lilith. 'Sve je počelo kada sam upisala tečaj šivanja. Nakon toga sam upisala i školu za modu i dizajn, odlučila se sama okušati u modi i pokrenuti svoju liniju', izjavila je ranije za tportal Katarina te je na početku sama šivala po narudžbama, a poslije je zaposlila i krojačicu.

Osim po prepoznatljivom glasu i bogatoj karijeri, Alen Islamović u novije vrijeme poznat je po uzgoju lješnjaka. Pjevač legendarne grupe Bijelo dugme htio je, kaže, ostaviti nešto iza sebe. 'Mislim da će, bez obzira na nekretnine, to biti jedan od najljepših 'spomenika' koji ću ostaviti. Dosta je zemlje naslijedila supruga od svog pokojnog oca, a i ja sam dosta kupio jer sam htio da se malo više vežem za svoj rodni kraj, grad. Meni je teško otići od rijeke Une, pokraj koje sam navikao živjeti. Taj mir i tišina me opuštaju, osvježavaju. Normalno, poslije svakog koncerta čovjek osjeti umor, a ja se u gradu ne mogu opustiti kao što mogu na plantaži. Zašto lješnjak? Ispitao sam zemlju. Htio sam jagode, maline, svašta, no kad se pokazalo da je zemljište idealno baš za lješnjake, s obitelji sam donio odluku da krenemo u to. I uspio sam! Imanje održava brat moje supruge, ali i ja kad sam ja tamo. Imam svog agronoma koji to obilazi, održava i ako se nešto pojavi, neko zlo, nametnik, odmah reagira. Blizina rijeke Une nam je od velike koristi zbog navodnjavanja stabljika. Ima kolega koji rade svašta slično. Čitao sam o glumici koja ima maslinik. Na mojoj plantaži lješnjaka svira najljepša muzika. Tamo se mogu čuti lagani vjetrić, lepet krila ptica, šuštanje lišća, a kad se malo umiriš i koncentriraš, čak čuješ kako mrav diše. Sorte lješnjaka koje smo posadili ovog trenutka najkvalitetnije su na tržištu, tako da ih neće biti problem plasirati. Rađaju svake godine, pa to nije promašena investicija', ispričao nam je proljetos.