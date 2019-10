Ljupka Gojić Mikić sasvim iskreno o karijeri, djeci i braku: 'I kada su nam govorili da nećemo uspjeti, nas dvoje bili smo uporni'

Sinonim za jedno od najcjenjenijih imena domaće modne scene, nekadašnja manekenka Ljupka Gojić Mikić sa suprugom, bivšim nogometašem Mihaelom Mikićem, ove godine obogatila je domaću gastro scenu slastičarnicom koja je postala instant hit među Zagrepčanima. Vedra i prepuna elana, otkrila nam je kako balansira između poslovnih i obiteljskih obaveza, kako odgaja djecu i zašto je 2006. donijela najbolju odluku u životu

'Kod nas nije nikad bilo nekakvog plana, mi ne planiramo. Mika je već ušao u neke godine u kojima je bilo vrijeme da prekine karijeru, mada sam znala da neće to odmah učiniti. U Hirošimi smo bili devet godina, a on je stvarno oborio sve rekorde jednog stranca i nekako se sve počelo mijenjati, pa je otišao u drugi klub. Međutim mislio je da neće više imati ponuda, a dobio ih je nekoliko. Ja pak nisam imala vremena čekati njegove odluke jer sam bila trudna, s trbuhom do zuba. Polazak u školu, selidba, troje male djece... Sve bi čak bilo i lako, ali škola je prevagnula. Da sam bila sto posto sigurna da će Mika ostati u Japanu, donijela bih drugačiju odluku. No nije bio siguran i ja sam ovdje upisala cure u školu te odlučila ovdje roditi Mari Danu', rekla je.

Kako se rodila ideja o obiteljskom gastro biznisu

Istovremeno, kako je zaključivao karijeru, Mikić je uz česte razgovore sa svojom suprugom razmatrao planove o novom biznisu nakon nogometa.

'Znam koliko ljudi podcjenjuju posao modela i manekenke, no ja sam to shvatila vrlo profesionalno i tako sam se odnosila prema tome. Tu je jako puno odricanja, fizički je naporno, uz život udaljen od doma, putovanja, promjene klime, vremenske razlike… Kad sam prekinula karijeru zbog prve trudnoće, doživjela sam šok. Ali mislim da se mi žene jako brzo dignemo iz svega. U tom trenutku straha s bratom i mamom pokrenula sam odjeću Jolie Petite. Navikla sam na to da ne moram ovisiti ni o kome, da imam svoje prihode, da radim i stvaram nešto', prisjetila se poznata brineta pa dodala: 'Zato sam s Mikom puno razgovarala o tome prije nego je došlo do prekida njegove karijere. Bojala sam se kako će on to prihvatiti i sugerirala sam mu da krene razmišljati čime se želi kasnije baviti. On je krenuo s time šest godina prije no što je završio karijeru.'

Ideja je vodila do gastronomije, a fokus pao na slastice, i to vrhunske, jer u njihovu današnjem lokalu Jolie Petite može se probati zaista nešto posebno i drugačije. Četiri godine u Japanu i na destinacijama na koje su putovali supružnici su isprobavali slastice te sa željom da ih savršene prezentiraju domaćoj publici mnogo učili o ovom poslu.