Poznata HTV-ovka o svakodnevici punoj adrenalina: 'Osjećamo veliku odgovornost prema gledateljima'

Od njezinog dolaska do danas, HTV se uvelike promijenio, a i Zrinka Delovski s njim.

Stresa se rješava u svoja četiri zida. Druženje sa sinom i dragim ljudima, kuhanje i omiljena glazba njezin su recept za opuštanje. Najdraža grupa joj je Jamiroquai, a kaže da je najbolje opušta Jay Kay 'iz početnog funky jazz perioda'.

'Rad ispred kamere je kreativan i zanimljiv, ali iza kamere je mirnije. Možeš se potpuno posvetiti pisanju i uređivanju vijesti i nitko neće komentirati kakva ti je frizura i kako ti pristaje neka bluza. Kad vodiš Vijesti, moraš biti maksimalno fokusiran na svoj posao i zaboraviti na sve izvan njega. To je izuzetno teško kada ti se u privatnom životu događaju neke ružne stvari poput razvoda ili bolesti djeteta. Na poslu osjećamo veliku odgovornost prema gledateljima. Zato dobro pamtimo kako one situacije koje bismo rado voljeli zaboraviti, tako i one kad nam se gledatelji putem društvenih mreža javljaju s pohvalama', otkrila je.