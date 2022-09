Poznat je cijeli scenarij što će se i kako odvijati u Velikoj Britaniji kada premine kraljica

Već odavno poznat je cijeli scenarij što će se i kako odvijati u trenutku kada premine britanska kraljica Elizabeta II, koja vlada punih 70 godina

Kada je u pitanju britanska kraljevska obitelj, ništa nije prepušteno slučaju te je do posljednjih detalja osmišljeno što će se dogoditi u trenutku smrti voljene vladarice koja je još davne 1952., odnosno 6. veljače kad je preminuo britanski kralj George VI, njezin otac postala kraljica.

'London Bridge je pao', kodno je ime cijele operacije i plana koji će se odvijati danima nakon smrti kraljice Elizabete II. Osmišljena je još 60-ih godina, nekoliko puta godišnje se ažurira, a u svemu sudjeluju članovi vlade, londonska Metropolitanska policijska služba, oružane snage, Anglikanska crkva, mediji te Royal Parks, a sve to kako u javnost ne bi prerano iscurile vijesti koje nisu pomno kontrolirane.

Dok ta informacija stigne do same britanske, ali i svjetske javnosti, kraljica zasigurno satima nije bila među živima. Iako je godinama BBC prvi imao vijesti o kraljevskoj smrti, monopol je odavno izgubio, stoga kratka objava prvo stiže u Press Association i proširi se svijetom. Ipak, svi kanali BBC-ja momentalno prestaju s emitiranjem uobičajenog programa i sve se podređuje izvanrednim vijestima. Istodobno službena internetska stranica Buckinghamske palače prestaje izgledati kao takva - neće biti navigacija, menija i slično. Samo jednostavna stranica s crnom pozadinom i tekstom na njoj.

Gotovo svi vodeći mediji već odavno su već imali napisano nekoliko verzija tekstova koji samo čekaju objavu u trenutku kada vijest postane službena, a sve je organizirano tako da će se svatko, i godinama kasnije, itekako dobro sjećati gdje su i što radili kada je stigla vijest o kraljičinoj smrti.

Kada umre, oba doma Parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva bit će pozvana da se okupe, ljudi će biti pušteni da ranije idu kući s posla, a piloti će tužnu vijest objaviti na letu svojim putnicima. U idućih devet dana sve će biti podređeno kraljici, njezinoj smrti, žalovanju, ali i novom kralju.

Budući da se smrt dogodila u Balmoralu, gdje svake godine provodi tri mjeseca, poštivaju se škotski običaji. Prvo će njezino tijelo biti u palači Holyroodhouse, potom će biti prevezeno u katedralu, a zatim će vlakom proći cijelu zemlju.

Ipak, u svim mogućim scenarijima tijelo preminule kraljice na kraju će posljednji put biti dovedeno u Buckinghamsku palaču. Duž cijele zemlje zastave će biti spuštene, a zvona na crkvama će zvoniti. Kako i sami Britanci kažu, show must go on, pa će se tako posao izmiješati s tugom. Devet dana prije samog sprovoda sve će biti podređeno finalnim pripremama onoga što već godinama redovito vježbaju.