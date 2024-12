Postoje li u Hollywoodu neki drugi glumci ili baš u svim filmovima moraju biti ista imena

U trenutku u kojem je najavljen novi biografski film Sama Mendesa o kultnim Beatlesima, internet je s gotovo savršenom točnošću pogodio koja će se četiri glumca pojaviti u njemu. To je samo posljednji u nizu angažmana novih holivudskih 'it' imena koja svi žele, no hoće li to dovesti do zasićenja kod gledatelja, ali i uništiti karijere nekih drugih, nerazvikanih, tek ćemo vidjeti

Internet ne miruje otkako je potvrđeno da novu verziju dobiva kultni film ‘Američki psiho’. Film iz 2000., u kojem je svu svoju glumačku raskoš i neosporan talent pokazao kralj transformacija Christian Bale, i danas je onaj o kojem se priča.

Upravo zbog toga ne treba čuditi hype oko nove ekranizacije, a nje se ovoga puta dohvatio talijanski redatelj Luca Guadagnino. No ono što mnoge nije impresioniralo odabir je glavnog glumca i za njih je on, malo je to reći, upitan.

U remakeu filma, koji producira Lionsgate, Balea će naslijediti zvijezda ‘The Bikeridersa’ i ‘Elvisa’ Austin Butler. Njegov odabir samo se nastavio na niz kojem posljednjih mjeseci svjedočimo, kada je, primjerice, Paul Mescal zamijenio Russella Crowea u ‘Gladijatoru’ , a Jacob Elordi odabran za ulogu Heathcliffa u adaptaciji ‘Orkanskih visova’. Činjenica da to nisu jedini filmovi u kojima su se oni pojavili posljednjih nekoliko godina dovela je do toga da korisnici društvenih mreža postave isto pitanje - postoje li u Hollywoodu neki drugi glumci ili se sve vrti oko njih?

U prilog tome da nije riječ o slučajnosti, već o novom trendu u Hollywoodu prema kojem se za sve najveće projekte angažiraju isti glumci, ide i odluka Sama Mendesa, redatelja koji radi na biopicu o legendarnim Beatlesima, a uloge su podijeljene na ovaj način - Mescal će biti svoj imenjak Paul McCartney, Harris Dickinson postat će John Lennon, Joseph Quinn George Harrison dok će Ringa Starra utjeloviti Barry Keoghan. Svi ih žele Oni koji su dobro upoznati s ‘holivudskom igrom’ znaju da je PR u svemu tome odigrao najvažniji dio, a nisu odmogle ni društvene mreže jer su na sve načine plasirale i u prvi plan stavljale upravo dobro nam znana holivudska lica, učinivši ih tako vrućom robom na tržištu. Oni su danas it dečki koje svatko želi na naslovnici svog časopisa, kao zaštitno lice brenda ili, baš ovo o čemu pišemo, u naslovnoj ulozi novog hita iz holivudske radionice. Kada se sve stavi na papir, jasno je kao dan da bijes korisnika društvenih mreža nije neopravdan jer dobro nam znana lica glume u apsolutno svakom filmu koji se trenutno nalazi u produkciji. Svima njima zajedničko je to da imaju oko 30 godina te da se svi dobro poznaju s raznih audicija.

A kada se sve stavi na papir i zbroje dva i dva, statistika stoji ovako: dvojica su glumila Elvisa, dvojica su bila u ‘Saltburnu’, trojica su trebala glumiti u nastavku ‘Gladijatora’, ali je jedan odustao zbog ‘Saltburna’ i - ono što je najbolje - čak trojica već su izborila nominacije za Oscara. U svemu tome itekako postoji velik rizik jer pretjerana prisutnost i eksponiranost dovode do toga da kod gledatelja pomalo izostaje uzbuđenje i iščekivanje oko novih projekata omiljenog im glumca. Uz to, bit će zanimljivo gledati četvoricu njih u biopicu o ‘Beatlesima’ te će zapravo morati dati najbolje od sebe kako bi se izdigli od ostalih, a evo što znamo o glumcima koji su trenutno najtraženiji u Hollywoodu. Paul Mescal 28-godišnji Irac već je osvojio BAFTA-u za svoju nevjerojatnu izvedbu Connella Waldrona u psihološkoj dramskoj seriji ‘Normalni ljudi’. Njegove plave oči, ali i status mladića iz susjedstva osvojili su obožavateljice diljem svijeta, no on je pao na čari nasljednice Taylor Swift, kćeri filmaša J.J.-a Abramsa i producentice Katie McGrath, Gracie Abrams. Mnoge milenijalke uvrstile bi Mescala među najpoželjnije muškarce današnjice. Autentičan po svom modnom izričaju i prepoznat po svom glumačkom talentu, postao je tiha patnja mnogih žena. U samo četiri godine etablirao se kao jedan od najboljih glumaca svoje generacije, a tek mu je 28...

Prvu filmsku ulogu ostvario je u filmu 'The Lost Daughter' 2021., a iduće godine u 'Božjim stvorenjima' i 'Aftersunu', što mu je donijelo nominaciju za Oscara za najboljeg glumca. U njegovu fokusu sada je film 'Gladijator 2', u kojem glumi uz Pedra Pascala i Denzela Washingtona. Nažalost, kritike su nakon viđenog bile podijeljene - i dok su ga jedni dizali u nebesa, drugi su smatrali da nije dostojna zamjena Russellu Croweu. Po svemu sudeći, prihvaćanje te uloge bilo je zapravo kompromis - iako je, zahvaljujući kinoblagajnama, Mescal katapultiran na sam vrh, spomenuti film nije mu dao priliku da pokaže ono što zna, čemu su se svi nadali.

Zbog toga se velike nade polažu u čak tri njegova nadolazeća projekta s ogromnim potencijalom. S Joshom O’Connorom igrat će u gej romansi pod redateljskom palicom Olivera Hermanusa, tu je i adaptacija hit romana Maggie O’Farrell, ‘Hamnet’, a snimio je i prve scene ekranizacije mjuzikla ‘Merrily We Roll Along’. Jacob Elordi Svjetsku slavu stekao je zahvaljujući seriji ‘Euphoria’ te je 196 centimetara visoki Australac preko noći postao prava senzacija, ali i jedno od najspominjanijih imena u Hollywoodu. Iako mu je tek 27 godina, u svojoj biografiji ima nekoliko velikih uloga, a među njima se definitivno moraju spomenuti ‘Priscilla’ i ’Saltburn’. Sa svojim holivudskim kolegom, i još jednim it dečkom današnjice, ne samo da ga povezuje uloga Elvisa Presleyja, kojeg je Elordi utjelovio u ‘Priscilli’, a Butler u ‘Elvisu’, nego su i bacili oko na istu ljepoticu. Nakon što je Elordi prekinuo s kćerkom Cindy Crawford, Kaijom Gerber, ona je utjehu pronašla upravo u Butlerovu zagrljaju.

Uz pomoć stilistica, sestara Wedni Ferreire i Nicole Dejulio, Elordi ne može proći nezamijećeno na crvenim tepisima, a o njegovom se modnom stilu ne prestaje pričati. Iako većinom bira odijela, ne libi se posegnuti ni za hlačama visokog struka, kratkim suknja-hlačama ili retro komadima. Koliko ga svi obožavaju, govori i podatak da je već krasio brojne naslovnice najprestižnijih svjetskih magazina, od GQ-a do Men’s Healtha. Jedna od zanimljivosti vezanih uz njega to je da je u počecima lagao o svojoj visini kako ga upravo ona ne bi koštala neke uloge.

U bližoj budućnosti gledat ćemo ga u ‘Orkanskim visovima’, prije toga čeka nas televizijska adaptacija romana ‘The Narrow Road to the Deep North’, a bit će ga zanimljivo gledati i kao Frankensteinovo čudovište u novoj verziji Guillerma Del Tora za Netflix. Harris Dickinson 28-godišnji britanski glumac, koji će u biografskom filmu o Beatlesima utjeloviti ni manje ni više nego Johna Lennona, ima zanimljivu biografiju. Odrastajući u skromnom dijelu Londona, od 14. godine radio je razne poslove, a kao tinejdžer čak je bio i u marincima. Sam nikada nije ni pomislio da će postati glumac.

No već je njegova prva filmska uloga zapela za oko filmskim kritičarima, a onda se su se karte počele slagati njemu u korist. Imao je manju ulogu u sequelu Disneyjeve ‘Zlurade’, miniseriji ’Trust’, ali i trećem dijelu filmskog serijala ‘Kingsman’, što mu je donijelo i nominaciju za BAFTA-u za najbolju rastuću zvijezdu. A onda je stigao ‘Trokut tuge’, u kojem je glumio modela koji se s djevojkom uputi na krstarenje i onda sve pođe po krivu. Film je doživio nevjerojatan uspjeh, a Harrisa je doveo i do Oscara. Potom je s Daisy Edgar-Jones glumio u adaptaciji hit romana ‘Djevojka iz močvare’, no tek je u ‘Babygirl’, u kojem je s Nicole Kidman snimao i scene seksa, u potpunosti zasjao i opravdao sva očekivanja publike, ali i kritičara.

Zahvaljujući svojoj neodoljivoj karizmi, ali i izgledu, za Dickinsona se tuku i brojne modne kuće jer ga žele u svojim kampanjama. Gucci i Burberry angažirali su ga među prvima, a potom i Prada. Barry Keoghan Još jedan Irac, 32-godišnji Barry Keoghan u fokus javnosti stigao je zahvaljujući glavnoj ulozi u hit filmu ‘Saltburn’ Emerald Fennell. Riječ je o filmu koji nazivaju modernom verzijom ‘Talentiranog gospodina Ripleyja’, a Keoghan je svojim talentom, ali i scenom u kojoj pleše gol uz hit ‘Murder On The Dancefloor’, pjevačice Sophie Ellis-Bextor, osvojio sve. Ta uloga donijela mu je i nominacije za Zlatni globus i BAFTA-u, a Oscar ga je, barem za sada, zaobišao. Danas se čini kao da su mu zvijezde oduvijek naklonjene, no to je sve samo ne istina. Njegova majka Debbie bila je ovisnica o heroinu, pa su on i mlađi brat Eric proveli djetinjstvo u raznim udomiteljskim obiteljima. Punih sedam godina mijenjao je adrese udomitelja, a od desete godine promijenio ih je čak 13.

Tek nakon majčine smrti, kada mu je bilo 12, on i brat napokon su smješteni kod bake Patricije, gdje su živjeli i s tetom Lorraine te sestričnom Gemmom, koju Barry smatra sestrom. O glumi nije ni razmišljao. Dapače, sanjao je o tome da postane nogometaš kao i njegov bratić Frank Stapleton, no život mu je krenuo u drugom smjeru. Prvu malu filmsku ulogu ostvario je 2011. u filmu ’Between the Canals’, nakon čega je odlučio upisati glumu na Bow Street Academy. Budući Ringo Starr potom je dobio ulogu u filmu ‘Dunkirk’ Christophera Nolana, a zatim i u psihološkom trileru ‘Ubojstvo svetog jelena’, gdje je imao priliku učiti od Nicole Kidman i Colina Farrella. Upravo mu je Farrell postao veliki prijatelj, ali i mentor, te je s njim glumio u ‘Duhovima otoka’, filmu koji mu je donio nominacije za Oscara, Zlatni globus i SAG, a osvojio je BAFTA-u.

Zanimljivo je to da se i on, uz Mescala, trebao pojaviti u nastavku ‘Gladijatora’, no odbio je to zbog ponude koju nije želio propustiti - glavne uloge u ‘Saltburnu’ - i nije pogriješio. Trenutno radi na nekoliko novih projekata, među kojima je i redateljski debi repera The Weeknda o vojniku koji čuva Sadama Huseina u njegovim posljednjim danima. Austin Butler Iako su mu tek 33 godine, Austin Butler već je dobio počasno mjesto u filmskoj meki. Velik je broj onih koji su bili uvjereni da tako daleko nikada neće dogurati, no on im je svima pokazao da su u krivu. S punim pravom nazvali su ga nasljednikom Leonarda DiCaprija, a zbog ljepuškastog izgleda, na koji su već pale obožavateljice diljem svijeta, srca je počeo slamati još u najranijoj dobi na Disneyjevu kanalu. Glumio je u 'Hannah Montani', 'Ned's School Survival Manualu' i 'Zoey 101', a nisu mu odmogle ni veze sa slavnim djevojkama - Vanessom Hudgens, Lily-Rose Depp te današnja s Kaijom Gerber.

No ono što mu je uistinu promijenilo život njegova je veličanstvena izvedba Elvisa Presleyja u filmu o kralju rock'n'rolla, za koju je već osvojio sve najvažnije nagrade, no ne i toliko željenog Oscara. Sve to za njega je itekakvo priznanje jer odrastajući vjerojatno nije mogao ni zamisliti da će jednoga dana moći stati pred kameru, a kamoli biti nominiran za Oscara. Naime od najranije dobi imao je velikih problema sa sramežljivošću, zbog čega bi potpuno zanijemio kada bi morao naručiti hranu u restoranu ili jednostavno razgovarati s nekim strancem.

Ulazak u svijet glume dogodio mu se sasvim slučajno s 10 godina, kada je kao pratnja išao s polubratom na casting za neku reklamu. Umjesto polubratu, angažman je ponuđen njemu. Dobio je uloge u raznim filmovima te čak glumio s Denzelom Washingtonom na Broadwayu, no ono o čemu je sanjao bio je rad s Quentinom Tarantinom, što mu se i ostvarilo kada je postao dijelom filma 'Bilo jednom… u Hollywoodu'. Joseph Quinn Pažnju koju itekako zaslužuje Joseph Quinn počeo je dobivati nakon što se pojavio u četvrtoj sezoni Netflixova hita ‘Stranger Things’ kao Eddie Manson. Ovaj 30-godišnji Britanac odrastao je u južnom Londonu i glumački talent brusio je od malih nogu, no do njegova današnjeg statusa trebalo je proći jako dugo.

Nizale su se tijekom godina manje uloge, pa čak i ona u ‘Igri prijestolja’, a tek je zbog filma ‘A Quiet Place: Day One’, u kojem glumi uz oskarovku Lupitu Nyong’o, dobio zasluženu pozornost medija, kritičara, ali i gledatelja. Ubrzo nakon toga stigao je i nastavak hita Ridleyja Scotta, ‘Gladijator’, u kojem glumi zlikovca, cara Getu.

Da je uistinu riječ o iznimnom talentu, govori i to da je angažiran u poznatoj Marvelovoj franšizi, a u njoj ponovno nastupa s Pedrom Pascalom. Riječ je o ‘Fantastičnoj četvorki’, projektu u kojem glumi Johnnyja Storma, čime je naslijedio Chrisa Evansa i Simona Rexa, a najavljena su i dva nastavka ‘Avengersa’, kao i ‘Warfare’. Leo Woodall Preko najuspješnijih serija do titule nasljednika junaka romantičnih komedija - 28-godišnji glumac Leo Woodall nova je nada filmaša koji njegovim angažmanom ciljaju na osiguran uspjeh. Novo lice dio je snažne britanske glumačke scene, a sve češći angažmani u projektima popularnih streaming servisa obećavaju mu uspješnu karijeru. O njemu se počelo pričati nakon druge sezone serije ‘Bijeli lotus’ i potom se pojavio kao šarmantni Dexter Mayhew u novoj romantičnoj seriji koja je rasplakala gledatelje diljem svijeta. 'One Day' plasirala je Woodalla na vrh, a potvrđen je i kao novo lice filma o Bridget Jones.

Upravo u plavim očima i njegovu retro šarmu leži razlog za to što mnogi smatraju da je baš on savršen izbor za novog, mlađahnog partnera Bridget Jones. Na veliku žalost brojnih obožavateljica, Woodall je sretno zauzet i to s glumicom koju je upoznao na setu ‘Bijelog lotusa’, Meghann Fahy. Iako nisu glumili par, zajedničko vrijeme rezultiralo je ljubavlju između njega i Fahy, a koja je u toj seriji glumila partnericu Thea Jamesa.

Njegov dolazak na ekrane nikoga zapravo nije začudio jer se mnogi članovi njegove obitelji bave glumom ili su profesionalno povezani s industrijom zabave. Početkom ove godine proglasili su ga i jednim od najperspektivnijih britanskih dramskih umjetnika upravo zbog uloge u adaptaciji romana ‘One Day’. Timothée Chalamet Najveći holivudski šarmer nove generacije definitivno je Timothée Chalamet. 28-godišnjeg dečka Kylie Jenner često nazivaju novim Jamesom Deanom, a iako još nema ni 30, iza sebe već ima više filmskih naslova nego godina. Impresivna filmografija iz mjeseca u mjesec sve mu je veća i na popisu gotovo da i nema malih i beznačajnih uloga. Odrastao je uz majku, plesačicu na Broadwayu, i oca, koji radi u UNICEF-u, a glumom se bavi i njegova starija sestra Pauline.

Koliko ga Hollywood voli i cijeni, govori i to da je s nepunih 26 godina bio nominiran za Oscara, ali i za još - 85 filmskih nagrada. Javnost podjednako obožava njegove uloge kao i modne kombinacije koje bi se tek rijetki muškarci usudili odjenuti, no Chalamet ih itekako zna nositi. Upravo zahvaljujući modi krasio je brojne stranice prestižnih časopisa, uključujući Vogue, dok ga je GQ proglasio najbolje odjevenim muškarcem svijeta. Brojni su i brendovi i dizajneri koji su ga angažirali za svoje kampanje, a nije im bio problem platiti milijunske iznose da bude upravo njihovo zaštitno lice.

