Posljednju emisiju audicija 'The Voice Hrvatska' otvorila je Korina Olivia

View this post on Instagram

Mentori četvrte sezone 'The Voice Hrvatska' četiri su velika glazbena znalca: Ivana Vrdoljak Vanna, Davor Gobac, Damir Urban i Dino Jelusić.

Večeras je prva nastupila Korina Olivia Rogić.

'I dalje mi nije realno da ću izaći na tu pozornicu pred ne znam koliko ljudi, pred žiri“, tim je riječima počela svoje predstavljanje Korina Olivia Rogić. Ima 21 godinu i dolazi iz Zagreba. 'Runnin' (Lose It All)' (Beyonce) bio je njezin izbor, koji je oduševio mentore te donio odmah i prvu blokadu.

Naime, Dino je blokirao Vannu koja je bila oduševljena Korininim nastupom, ali, zbog blokade, nije ju imala priliku uzeti u svoj tim. Korina je za svog mentora izabrala Urbana.

'I u dobru i u zlu i u 'Voiceu'', tim je riječima najavio priču o sebi prvi bračni par u emisijama 'Voicea' Maja Medanović Kolić i njezin suprug Ivan Kolić. Znaju se od djetinjstva, roditelji su im se također bavili glazbom, a oni su članovi benda koji nastupa na svadbama i feštama. 'If You Don't Know Me by Now' (Simply Red) bio je njihov glazbeni izbor, ali unatoč podršci publike nijedan mentor nije se okrenuo. Za njih natjecanje tu završava, uz brojne komplimente mentora.