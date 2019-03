Posljednji oproštaj nekad najboljih prijatelja Brandona Walsha i Dylana McKaya

Od iznenada preminulog glumca Luka Perryja opraštaju se kolege, prijatelji i obitelj. No, smrt je sigurno najviše šokirala njegovog vjernog prijatelja iz serije 'Beverly Hills' Jasona Priestleyja

'Trebalo mi je nekoliko dana da bih dokučio što napisati. Moj dragi prijatelj kojeg sam poznavao dugih 29 godina, Luke Perry, bio je jedan od rijetkih kojem je stalo. Luke nije bio samo zvijezda, on je bio jedno nevjerojatno svjetlo koje se nažalost prerano ugasilo. I to je razlog zašto je ovih dana toliko ljudi u velikoj boli', započeo je svoj poduži post na društvenim mrežama Jason Priestley , glumac koji je u kultnoj seriji igrao Brandona Walsha.

Uz emotivnu je objavu glumac priložio i dvije usporedne zajedničke fotografije, jednu nastalu na setu serije koja ih je spojila, a drugu iz nešto kasnijeg perioda. Na obje fotografije vidljivo je koliko je ovaj dvojac bio blizak. I ostatak postave kultne serije iz 90-ih na svoj se način oprostio od dragog suradnika i kolege.

'Najdraži Luke, zauvijek ću čuvati uspomene koje smo dijelili posljednjih 30 godina. Neka tvoje putovanje bude obogaćeno veličanstvenim dušama koje su prošle tuda prije tebe, baš kao što si isto djelovao na sve one koje si ostavio iza sebe. Bože, molim te, sačuvaj mu mjesto blizu tebe, on to zaslužuje', napisao je Ian Ziering.