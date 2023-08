Poruku pokojne supruge shvatio je doslovno i nakon manje od godinu dana pronašao ljubav

Sve to biti će zanimljivo pogledati, no nama je sada ipak u prvom planu britanski glumac Damian Lewis koji je ovom serijom sebi otvorio i vrata Hollywooda i postao veliki miljenik televizijskih gledatelja.

Rođen kao Damian Watcyn Lewis 11. veljače 1971. u Londonu, odrastao je u kvartu St John’s Wood. Njegov otac prodavao je osiguranja, a obitelj s majčine strane bili su ugledni Velšani na važnim pozicijama. Već s osam godina poslali su ga u internat, a pohađao je, baš poput članova kraljevske obitelji najpoznatiju privatnu školu - Eton. Tamo je učio glumu, a naučio je i svirati klasičnu gitaru. Sa 16 godina donio je odluku - postat će glumac, zbog čega je upisao i diplomirao na prestižnoj Guildhall School of Music and Drama.

'Poticala nas da budemo hrabri i ne bojimo se', napisao je neutješni glumac. 'Kao što je više puta rekla djeci: 'Ne budite tužni, živjela sam život onako kako sam željela'. Također je rekla djeci da se ne boje bijesa i da je on pozitivna emocija ako se ispravno koristi. Rekao je i da je do zadnjega dana života živjela vodeći se svojim principima dobrote i velikodušnosti.

A javnost mu je upravo to zamjerila što je ni godinu dana nakon njezine smrti već pronašao drugu, a ovoga puta izbor je pao na američku kantautoricu Alison Mosshart. S njom je snimljen na ljeto 2022. godine u šetnji New Yorkom, nakon čega ih se nije moglo vidjeti. Nagađalo se da su prekinuli, no prava istina je bila da su odlučili u svojoj ljubavi uživati daleko od očiju javnosti i to ponajviše zbog javne osude.