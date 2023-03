Poput filmske dive: Franka Batelić zasjala u raskošnoj kreaciji koja je kao stvorena za nju

Članica žirija Franka Batelić i u ovoj je nedjeljnoj emisiji 'Plesa sa zvijezdama' zablistala u izdanju za pamćenje

Svjetloplavi korzetni top bez naramenica sa satenskim dodacima, duga haljina i efektne rukavice duljine do lakta činili su savršen modni spoj koji je Franka zaokružila voluminoznom frizurom i zavodljivim make upom.

Kultni i megapopularni filmovi poput 'Pretty Woman', 'Top Gun', 'Singing in the Rain', 'Godfather', 'Fifth Element' i 'Toma' samo su neki od ukupno jedanaest filmskih naslova koje su kandidati izabrali za svoje nastupe.

Dva plesna para već su napustila natjecanje, a ove nedjelje pridružit će im se još jedan par. U novoj epizodi vidjet ćemo cha cha cha, paso doble, tango, rumbu, slowfox, sambu, jive, dva valcera i dva quickstepa, a koje će filmove i plesne stilove natjecatelji upariti u svojim točkama ostaje za vidjeti.