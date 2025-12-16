Popularni holivudski glumac ima novi imidž: 'Fura' li se na uspješnijeg brata ili?

Američki glumac Luke Wilson , poznat po svojoj prepoznatljivoj tamnoj kosi, iznenadio je javnost kada se pojavio s potpuno plavom kosom na tradicionalnoj Hollywood Christmas Parade održanoj u nedjelju. Glumčeva drastična promjena imidža odmah je privukla pažnju fotografa i obožavatelja, pogotovo jer je u slavnoj obitelji Wilson dosad upravo njegov brat Owen bio poznat kao onaj s plavim uvojcima.

IZNENADILO JE I NJU

Za sada nije poznato je li Luke posvijetlio kosu zbog nove uloge ili se jednostavno odlučio za osobni stilski zaokret kojim bi podsjetio na svog brata .

Prema zasad dostupnim podatcima, u najavi su četiri projekta ovog glumca: filmovi 'El Tigre' i 'Getting Rid of Matthew' te dvije serije 'Golf' i 'New-Gen'.

Braća Wilson nedavno su se zajedno pojavila na crvenom tepihu po prvi put nakon gotovo deset godina, kada je Luke došao podržati Owenovu novu Apple TV+ komediju 'Stick'.

Glumac je inače najpoznatiji po ulogama u filmovima 'Plavuša s Harvarda' i 'The Family Stone', koji je nedavno postao dostupan i na Netflixu.