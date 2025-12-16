LUKE WILSON

Popularni holivudski glumac ima novi imidž: 'Fura' li se na uspješnijeg brata ili?

I.Bradić

16.12.2025 u 15:04

Luke Wilson
Luke Wilson Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN
Bionic
Reading

Luke Wilson, mlađi brat glumca Owena Wilsona, pokazao je novu frizuru kojom se primaknuo stilsom izričaju svog brata

Američki glumac Luke Wilson, poznat po svojoj prepoznatljivoj tamnoj kosi, iznenadio je javnost kada se pojavio s potpuno plavom kosom na tradicionalnoj Hollywood Christmas Parade održanoj u nedjelju. Glumčeva drastična promjena imidža odmah je privukla pažnju fotografa i obožavatelja, pogotovo jer je u slavnoj obitelji Wilson dosad upravo njegov brat Owen bio poznat kao onaj s plavim uvojcima.

vezane vijesti

Za sada nije poznato je li Luke posvijetlio kosu zbog nove uloge ili se jednostavno odlučio za osobni stilski zaokret kojim bi podsjetio na svog brata.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia, montaža: Neven Bučević

Prema zasad dostupnim podatcima, u najavi su četiri projekta ovog glumca: filmovi 'El Tigre' i 'Getting Rid of Matthew' te dvije serije 'Golf' i 'New-Gen'.

Braća Wilson nedavno su se zajedno pojavila na crvenom tepihu po prvi put nakon gotovo deset godina, kada je Luke došao podržati Owenovu novu Apple TV+ komediju 'Stick'.

Glumac je inače najpoznatiji po ulogama u filmovima 'Plavuša s Harvarda' i 'The Family Stone', koji je nedavno postao dostupan i na Netflixu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PODRŠKA SINU

PODRŠKA SINU

20 godina nakon burnog razvoda: Madonna i Guy Ritchie pojavili se zajedno u javnosti
PALE SU ZARUKE

PALE SU ZARUKE

Trumpov sin ne gubi vrijeme: Nakon manje od godinu dana zaprosio je lijepu Bettinu
OLIVER HUDSON

OLIVER HUDSON

Bratska ljubav: Evo kako je brat 'ismijao' Kate Hudson zbog 'neprikladne' haljine

najpopularnije

Još vijesti