Popularni holivudski glumac ima novi imidž: 'Fura' li se na uspješnijeg brata ili?

Luke Wilson, mlađi brat glumca Owena Wilsona, pokazao je novu frizuru kojom se primaknuo stilsom izričaju svog brata
Američki glumac Luke Wilson, poznat po svojoj prepoznatljivoj tamnoj kosi, iznenadio je javnost kada se pojavio s potpuno plavom kosom na tradicionalnoj Hollywood Christmas Parade održanoj u nedjelju. Glumčeva drastična promjena imidža odmah je privukla pažnju fotografa i obožavatelja, pogotovo jer je u slavnoj obitelji Wilson dosad upravo njegov brat Owen bio poznat kao onaj s plavim uvojcima.
Za sada nije poznato je li Luke posvijetlio kosu zbog nove uloge ili se jednostavno odlučio za osobni stilski zaokret kojim bi podsjetio na svog brata.
Prema zasad dostupnim podatcima, u najavi su četiri projekta ovog glumca: filmovi 'El Tigre' i 'Getting Rid of Matthew' te dvije serije 'Golf' i 'New-Gen'.
Braća Wilson nedavno su se zajedno pojavila na crvenom tepihu po prvi put nakon gotovo deset godina, kada je Luke došao podržati Owenovu novu Apple TV+ komediju 'Stick'.
Glumac je inače najpoznatiji po ulogama u filmovima 'Plavuša s Harvarda' i 'The Family Stone', koji je nedavno postao dostupan i na Netflixu.