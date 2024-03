Popis slavnih kojima je zabranjen dolazak na dodjelu Oscara 2024.

View this post on Instagram

Adam Kimmel

Snimatelju Adamu Kimmelu (64) zabranjen je pristup Oscarima 2021. zbog povijesti seksualnih zločina. Kimmel, koji je radio na hit filmovima kao što su Capote, Never Let Me Go i Beautiful Girls, priznao je krivnju za silovanje 15-godišnje djevojke 2003. kada je imao 43 godine, prije nego što je nastavio s holivudskom karijerom u usponu. Imali su spolni odnos najmanje deset puta u kolovozu 2003. u New Yorku. Sljedeće godine priznao je krivnju za silovanje.

Roman Polanski

Francusko-poljski redatelj Roman Polanski doživotno je izbačen s dodjele nagrada 2018. nakon seksualnog odnosa s maloljetnicom. Prebjegao je iz SAD-a u Francusku 1977. nakon što je priznao krivnju za zločin. Dobio je pet nominacija za Oscar i osvojio nagradu za najboljeg redatelja za biografsku ratnu dramu Pijanist, unatoč nemogućnosti prisustvovanja ceremoniji jer su ga tražile američke vlasti. Otkako je dobio doživotnu zabranu, Polanski nije bio nominiran niti mu je dopušteno prisustvovati dodjeli Oscara.