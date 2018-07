Polusestra Meghan Markle više ne krije da je odlučila zaraditi na njoj

Prije negoli u kolovozu uđe u Celebrity Big Brother u Velikoj Britaniji, gdje će zasigurno i dalje nastaviti otkrivati javnosti detalje o svojoj slavnoj polusestri, 53-godišnja Samantha Markle priznala je kako ju niti najmanje ne zabrinjava to što zarađuje na informacijama o Meghan Markle

Samantha je poprilično oštra kada je njezina mlađa polusestra u pitanju i ne srami se na društvenim mrežama ocrniti je.

'Većinu života radila sam u medijima, a to što mi je sestra odjednom postala dio kraljevske obitelji neće me zaustaviti da i dalje to radim. Budimo svjesni jedne stvari - svi moramo preživjeti. Novac kupuje sve, stoga ako želite reći da zarađujem na njoj, slobodno recite, no mislim da nitko ne bi propustio priliku da zaradi na kraljevskoj obitelji jer mi ne spadamo u dio onih koje se tiče protokol', izjavila je Samantha Markle u ponedjeljak ujutro u intervjuu koji je dala za 'Good Morning Britain', a užurbano se priprema za kolovoz, kada će ući u Big Brother kuću.