Dirljiva priča Miguela Bezosa: Usvojio je Jeffa kad je imao 4 godine, a sada ga je dopratio do oltara

Miguel se često opisuje kao 'stijena' u životu milijardera Jeffa Bezosa i vjerojatno je imao važnu ulogu u ovotjednim proslavama oko velikog Jeffovog dana.

Unatoč tome što nije biološki otac, Miguel je bio konstantna podrška kroz sve Jeffove poslovne avanture, uključujući osnivanje Amazona. Odgajao ga kao da mu je vlastiti sin - podržavao je njegova ulaganja čak i kada ga je Jeff upozorio da bi mogao izgubiti svoj novac, stoji u knjizi Brada Stonea iz 2013. godine 'The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon'. Bio je uz njega na jednom od najvažnijih dana u Jeffovom životu.