Pohvalila se na Instagramu: Lucija Zaninović ponovno je trudna, a otkrila je i spol bebe koja stiže ovog ljeta

Samo nekoliko mjeseci nakon što se 2017. godine udala za svog dugogodišnjeg dečka Nala Kuzmanića, tekvandoistica Lucija Zaninović postala je majka prvi puta. Trudnoću i majčinstvo nije prolazila sama, budući da je paralelno s njom bila trudna i njezina sestra blizanka Ana, a 32-godišnja Lucija sada je ponovno trudna

'Mommy to be.. Na ljeto nam stiže mala curica.' Napisala je to na zajedničkom Instagram profilu, koji dijeli sa sestrom blizankom Anom, tekvandoistica Lucija Zaninović i otkrila kako će se ovog ljeta njihova tročlana obitelj proširiti za još jednog člana. 32-godišnja Lucija Zaninović pet je mjeseci trudna i nosi djevojčicu.