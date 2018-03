Pogledajte vrući spot za pjesmu s kojom će Franka nastupiti na Euroviziji

Pjevačica Franka Batelić objavila je na svom službenom Youtube kanalu spot za pjesmu 'Crazy' kojom će predstavljati Hrvatsku u svibnju ove godine na 63. natjecanju za pjesmu Eurovizije u Portugalu

'Fascinantno je to što se na jednoj pozornici ujedinjuje toliko različitih zemalja, toliko različitih kultura i što imaš priliku predstaviti sebe i svoju zemlju. Mislim da moraš dati tisuću posto sebe, a to ću i učiniti. Baš to me privlači, taj izazov koji treba odraditi kako treba', izjavila je Franka.

Franki su po objavi vijesti da će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji počele pristizati brojne pozitivne reakcije sa svih strana, a najugodnije ju je iznenadio poziv prošlogodišnjega HRT-ova predstavnika na Euroviziji Jacquesa Houdeka.

'Lijepo smo razgovarali i dao mi je nekoliko savjeta. Jako me ugodno iznenadio svojim pozivom', rekla je Franka.

Nema sumnje da će nakon objave spota za pjesmu 'Crazy' Franka prikupiti još više pozitivnih komentara.