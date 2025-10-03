U ZAGREBAČKOM hnk-U

Pogledajte tko je sve došao na svečanu premijeru 'Zastava'

I. B./hina

03.10.2025 u 23:11

Poznati na svečanoj premijeri predstave 'Zastave'

Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL

Predstava 'Zastave', po posljednjem romanu Miroslava Krleže te najkompleksnijem i najopširnijem romanu hrvatske književnosti, premijerno je izvedena u petak u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu u režiji i adaptaciji Ivana Planinića

'Zastave' su, ističu iz kazališta, povijesni i politički, ali isto toliko i ljubavni roman i roman odrastanja, sve što stane u jedan život stiješnjen u samo devet godina i obuhvaćaju sve između objektivne stvarnosti i subjektivna doživljaja, sna i jave, života i svake smrti između starog i novog svijeta.

Redatelj predstave Ivan Planinić u razgovoru za Hinu napomenuo je da se u adaptaciji odlučio ponajviše osloniti na egzistencijalistički sloj romana.

'Najviše me zanimalo unutarnje stanje Kamila Emeričkog, njegove čežnje i košmari. Svi drugi slojevi, povijesno- politički, filozofski te ljubavno- emotivni, doživljavaju se prije svega kroz njegovo unutrašnje, individualno i introspektivno stanje', objasnio je.

Na svečanoj premijeri predstave u zagrebačkom HNK- u pojavila su se brojna lica iz javnog i političkog života, što možete provjeriti u fotogaleriji.

