Pogledajte tko je sve došao na svečanu premijeru 'Zastava'

Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL
Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL
U ZAGREBAČKOM hnk-U
03.10.2025 u 23:11
Predstava 'Zastave', po posljednjem romanu Miroslava Krleže te najkompleksnijem i najopširnijem romanu hrvatske književnosti, premijerno je izvedena u petak u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu u režiji i adaptaciji Ivana Planinića
'Zastave' su, ističu iz kazališta, povijesni i politički, ali isto toliko i ljubavni roman i roman odrastanja, sve što stane u jedan život stiješnjen u samo devet godina i obuhvaćaju sve između objektivne stvarnosti i subjektivna doživljaja, sna i jave, života i svake smrti između starog i novog svijeta.
Redatelj predstave Ivan Planinić u razgovoru za Hinu napomenuo je da se u adaptaciji odlučio ponajviše osloniti na egzistencijalistički sloj romana.
'Najviše me zanimalo unutarnje stanje Kamila Emeričkog, njegove čežnje i košmari. Svi drugi slojevi, povijesno- politički, filozofski te ljubavno- emotivni, doživljavaju se prije svega kroz njegovo unutrašnje, individualno i introspektivno stanje', objasnio je.
