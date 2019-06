Pogledajte kako su to da Slavko Sobin ide u finale primili oni koji su navijali za Grubnića

View this post on Instagram

Ovako nam je bilo prošli tjedan, ne budite sutra teta u crvenom sakou u pozadini nego nam šaljite ljubav. Jedva čekamo plesat, a rezultat kakav god bio, neće umanjit moj ponos na put koji smo @gabriela.pilic i ja prošli. Sutra samo srce pleše. ❤❤❤