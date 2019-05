Tamara pohvalila Nives: 'Ti pojedeš pozornicu. Ti si zmaj žena'!

Ana Vučak Veljača, Nives Celzijus, Ecija Ojdanić, Davor Garić, Damir Kedžo i Sonja Kovač zajedno sa svojim plesnim partnerima večeras imaju priliku ponovno svojim plesnim umijećem osvojiti žiri i publiku

Onaj par koji osvoji najveći broj bodova pridružit će se preostalim parovima koji će ovaj put biti podrška svojim kolegama koji se bore za povratak u show. Zadatak nije nimalo lak, a pogotovo za one koji su zadnji ispali, a to su Sonja Kovač i Gordan Vogleš .

'Veljača, drago mi je da te vidim u svibnju. Ugodno si me iznenadila. Ima tehničkih nedostataka, ali jedan od ljepših tanga u ovom showu', u svom stilu im je poručila Tamara. Oduševljena je bila i Almira.

Treći par koji se vratio na pozornicu bili su Ecija i Marko , a otplesali su ples koji ih je i izbacio iz showa - sambu. 'Lijepi kostimić, lijepo si izgledala. Ali falilo mi je više bokova za sambu i više vremena da bi ubola kako treba', poručila im je Almira. 'Divno izgledaš, Ecija. Bila si opuštena i kao 'kaj bude, bude' i to mi se dopalo. Ali falilo mi je plesa, dosta si šetala, a volio bi da malo više i plešeš', poručio im je Nicolas.

'Ti se Nives jako trudiš, međutim ja vas večeras gledam i vidim korake i temperament, ali ništa između. To je kao da radite pizzu, imate tijesto i onda stavite puno feferona. Zamislite taj okus. Falili su mi određeni sastojci za paso doble', poručio je Nicolas. 'Dobar show, tehnički vas moram pohvaliti. No tražio sam malo više paso doble. Mateo će shvatiti pa ćemo kasnije porazgovarati', kratko im je poručio Dinko.

Rumbu i quickstep za zadatak dobili su Damir Kedžo i Helena Janjušević.

Nakon Davora i Valentine, na pozornicu su stigli Damir i Helena s emotivnom rumbom na prekrasnu pjesmu Nine Badrić 'Dodiri od stakla'. 'Bili ste malo suzdržani i previše na mjestu. Kad ste na galeriji, Kedžo, vi ste tako opušteni. Oslobodite se', poručio je glazbeniku Dinko. 'Voljela bi te vidjeti da pjevaš i plešeš, obožavam tvoju emociju', poručila mu je Tamara. 'Meni je Damire tvoja današnja suzdržanost bila dobra, za rumbu mi to paše. Lijepo su ti išli koraci i pasalo mi je to večeras', poručila mu je Almira. 'Jako dobro, rumba je priča između muškarca i žene, a za vas se vidi da imate prekrasni odnos. Zračite pozitivno i ostanite takvi, samo još malo jači rad kukovima', zaključio je Nicolas.