Pogledajte atmosferu na koncertu Buč Kesidija u zagrebačkoj Areni

Arena Zagreb bila je ispunjena do posljednjeg mjesta na koncertu Buč Kesidija, a publiku su prije glavnog nastupa zagrijali IDEM i Nika Turković
Koncert Buč Kesidija u Areni Zagreb okupio je tisuće obožavatelja, a večer je započela snažnim uvodom domaćih izvođača. Publiku je najprije zagrijao IDEM, čiji je nastup postavio energičan ton i podigao atmosferu uoči glavnog dijela večeri.
Posebno zapažen bio je i nastup Nike Turković, koja je svojim emotivnim izvedbama i sigurnom scenskom prisutnošću dodatno povezala publiku s pozornicom.
Nakon uvodnih nastupa, na pozornicu su izašli Buč Kesidi i pretvorili Arenu Zagreb u golemi plesni podij. Kako je izgledala atmosfera, i kakvi su se trenuci zabilježili prije i tijekom koncerta, pogledajte u fotogaleriji.