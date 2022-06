Pobjegli iz Hrvatske: Jelena Veljača u najboljem društvu javlja se s omiljene europske destinacije

Spisateljica, producentica, glumica i aktivistica prošli tjedan je tulumarila po javnim događanjima, a ovog vikenda uživa sa svojim suprugom Vitom Turšićem i kćeri Lenom. Za svoje prijatelje i pratitelje oglasila se iz Londona

OSMIJEH OD UHA DO UHA

Sretna obitelj često je na putovanjima, a trenutno boravi u britanskoj prijestolnici . Naravno, odmah su pale fotografije odande na kojima se vidi kako guštaju u zajedničkim trenutcima. Mnoge će vjerojatno raznježiti one ne kojima se vidi koliko se vole Vito i malena Lena.

'Ja sam naprosto takva, otvorena, iako javnost možda nije stekla takav dojam o meni kroz 15 godina karijere. No, većina mojih postova je tog karaktera. Ljudi se većinom predstavljaju savršeno, fenomenalno, ali to je vrlo licemjerno i opasno posebno za one koji ih prate u medijskom prostoru i za mlade koji tek stvaraju svoje stavove i misle da je život poznatih osoba bez teških momenata. Imam preveliku socijalnu odgovornost da bih lagala kako život stvarno izgleda. Tu je prava opasnost Instagrama; u fotošopiranju života, a ne samo bora i zubi. Tu su i suze i teški trenuci koje treba dijeliti. Neki od nas su otvoreniji, neki zatvoreniji, a ja ne pristajem cenzurirati ni bolne, a ni lijepe trenutke', rekla je Veljača ranije za Jutarnji list.