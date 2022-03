Ludo zaljubljena: Jelena Veljača u strastvenom 'klinču'

Domaća redateljica, glumica, aktivistica i jedna je od osnivačica inicijative SpasiMe uživa u trećem braku s Vitom Turšićem. Koliko je jaka njihova ljubav nerijetko voli podijeliti s ostatkom svijeta. I oni su jedni od onih poznatih koji će topli, proljetni vikend provesti u morskom ozračju

'Brak je danas simbol, metafora, gotovo ritualan čin. Ali, on je u p sociologije ekonomska zajednica, prije nego ljubavna. Nažalost, u takvoj su žene redovno izvlačile deblji kraj. Drago mi je da takav brak odumire. Podržavam onaj koji je zaista ljubavna zajednica. U takvom i živim. Ali, ti brakovi, istina, nisu stabilni kao oni naših baka. Samo ja to ne romantiziram, naprotiv, doživljavam to kao napredak. Naše se bake naprosto nisu mogle razvesti, pa se pitanje njihove sreće rješavalo onako kako bi im 'grah pao'. Mi možemo. Blago nama', izjavila je Jelena Veljača nedavno za Graciju.