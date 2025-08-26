Plavi orkestar proslavit će 40 godina i u Rijeci i Splitu

Djevica

Introspektivan pristup pomoći će u razjašnjavanju odnosa. Novi početci u ljubavi su mogući ako se prihvate promjene i izgradi povjerenje. Komunikacija je ključ za rješavanje nesuglasica. Tjedan je dobra prilika za planiranje i analizu, a nove suradnje mogu donijeti povoljne rezultate. Pripazite na napetost u područjima tijela, poput vrata i ramena.