Plavi orkestar proslavit će 40 godina i u Rijeci i Splitu

26.08.2025 u 11:56

Plavi orkestar nastavlja turneju kojom obilježava 40 godina postojanja, u Dvorani mladosti na Trsatu popularni sarajevski bend nastupit će u petak, 14. studenoga, dok će splitska publika doći na red 13. prosinca u Dvorani Gripe, objavio je organizator koncerta Music Time

Plavi Orkestar osnovan je 1983. godine u Sarajevu, a već s prvim albumom 'Soldatski bal' (1985.) postaju diskografska i koncertna senzacija, prodavši više od 500.000 primjeraka.

Uslijedili su albumi 'Smrt fašizmu' (1986.) i 'Sunce na prozoru' (1989.), a nakon pauze tijekom 1990-ih bend se vraća izdanjima 'Longplay' (1998.) i 'Sedam' (2012.).

Turneja kojom se obilježava više od 40 godina karijere donijela je rasprodanu Arenu Zagreb, rekordnu posjećenost open-air koncerata poput onog na Šalati, te impresivan interes u manjim gradovima diljem regije – gdje god najave koncert, ulaznice planu u rekordnom roku. Sljedeća postaja bila je pulska Arena 9. kolovoza, a riječki koncert otvara novi val jesenskih nastupa.

