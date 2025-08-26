Dirljivi trenutak intime: Janja Coce kroz suze o suprugu Vinku

Ovogodišnje, netom održane Večeri dalmatinske šansone započele su u znaku sjećanja na legendarnog pjevača, trogirskog slavuja' Vinka Cocu. Njegove bezvremenske skladbe ganule su publiku, posebno njegovu udovicu Janju Coce. Obuzeta emocijama, otkrila je koliko je tuga još uvijek živa i kako je, unatoč vremenu, zna paralizirati u svakodnevici

'Srce samo što mi ne izleti, glava boli, tlak je skočio od svih ovih emocija. Evo, 12 godina da Vinko više nije na ovim daskama, ali i ova večer je dokaz da on i dalje živi. Živi kroz svoje pjesme', ispričala je Janja Coce InMagazin te je priznala da joj je najgore kad čuje neku njegovu pjesmu na radiju: 'Nekad moram stat, suza suzu goni i da ne ugrozim sebe i druge u prometu, više puta moram stati.'

Prošlo 12 godina od pjevačeve smrti, a njegova voljena pronalazi utjehu u obitelji i sjećanjima. Potkraj listopada 2013. ostala je bez čovjeka kojeg je voljela od 1974., godine. Upoznali su se na plesnjaku u Omladinskom klubu na Čiovu kad je ona imala nepunih 17, a on 20 godina.

Izvor: Društvene mreže

Bila je to ljubav na prvi pogled. Osvojio ju je, kako je ranije, priznala, svojim glasom i slatkim smiješkom. Par nije imao djece, a Janja danas živi sa svojom majkom i, kako kaže, nikad ne se ne bi uselila s drugim muškarcem.

Podsjetimo, Vinko Coce preminuo je 27. listopada 2013. godine u splitskoj bolnici u 59. godini života. Iza sebe je ostavio opus kakav se teško može nadmašiti, a njegove pjesme i danas se rado pjevaju.

Janja Coce Izvor: Cropix / Autor: Nikola Vilic/ CROPIX





Janja Coce Izvor: Cropix / Autor: Nikola Vilic/ CROPIX