Pjevačka diva Zdenka Kovačiček nastupa na ovogodišnjoj Dori: 'Volim izazove i moja karijera toliko je stabilna da nema lošeg plasmana'

Među 16 glavnih izvođača koji će se natjecati za nastup na Eurosongu je i legenda domaće glazbene scene. Pritom joj veliko natjecanje neće biti nepoznanica jer će joj to biti treće predstavljanje na Dori. Zdenka Kovačiček otkrila nam je kakvu će pjesmu izvesti, a u razgovoru za tportal možete saznati i koja joj je najdraža naša pjesma predstavnica na Eurosongu

Prošla godina bila je itekako uspješna za našu ponajbolju jazz i blues pjevačicu, mamu hrvatskog rocka Zdenku Kovačiček. Na samom početku te godine predstavila se na Zagrebačkom festivalu, pa je snimila pjesmu 'Pozitivan primjerak' s Mirelom Priselac Remi, a posljednje mjesece provela je marljivo radeći u studiju na novom materijalu za album. Haljina za nastup na opatijskoj pozornici već se šiva, a naša pjevačka diva s nestrpljenjem očekuje zapjevati prvi ton svoje skladbe koju su napisali otac i sin Mario i Branimir Mihaljević, u kojoj će mnogi prepoznati duh Janis Joplin.

Prije dvije godine sudjelovali ste u hrvatskom žiriju Eurosonga 2018., a ove godine na Dori mogla bi vam biti treća sreća. Kako to da ste se opet prijavili na to natjecanje?

To što sam bila u žiriju nije toliko bitno, koliko to što sam sudjelovala 2001. i 2002. s pjesmama Marka Tomasovića i čak smo 2002. s pjesmom 'Odavno shvatila sam sve' bili četvrti na europskoj kladionici. Ove godine sam pristala ići na Doru kad mi je Mario Mihaljević ponudio pjesmu 'Love, Love, Love' jer me oduševila.