Pjevačica Colonie Ivana Lovrić spremna za svoj veliki dan: Ovako će izgledati u bijelom

Ne, nisam se udala 😅 Čast mi je bila sudjelovati u humanitarnoj reviji za udrugu 'Veliko srce malom srcu', moje je zbog vas mrvu naraslo večeras ❤ #sajamvjencanja2019 #udrugavelikosrcemalomsrcu #humanitarnarevija #arenazagreb