Pjevač Cubisma otvorio dušu o dramatičnoj obiteljskoj situaciji u domovini: 'Ne vjerujem da će zaratiti u Venezueli'

Gazbenik Ricardo Luque, pjevač skupine Cubismo progovorio je o životu svoje majke, sestre i brata u Venezueli. Šalje im novac, a s obitelji komunicira isključivo putem interneta

'Moramo uzeti u obzir da se tamo vodi rat četvrte generacije, i to ne od sada, nego to traje više godina. Kada kažem rat četvrte generacije, ne mislim na bombe, rakete, avione, nego mislim na psihološki, diplomatski, ekonomski i medijski rat čiji su primjer svakodnevne 'fake news' (lažne vijesti) koji će trajati dok se netko ne iscrpi i ne popusti. A u ratu, netko je to davno rekao, prva žrtva je istina. Zato su sve informacije koje do nas dolaze kontradiktorne jer se manipulira istinom', izjavio je Slobodnu Dalmaciju Ricardo Luque. Rodnu Venezuelu napustio je kad je imao 22 godine.